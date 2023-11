Palpite Internacional x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 26/11/23

Saiba os palpites para apostar em Internacional x Bragantino, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bragantino sofreu um grande baque em suas aspirações de título, ao perder para o Flamengo. Mesmo assim, segue apenas três pontos atrás do líder Palmeiras, e vai a Porto Alegre em busca do triunfo.

Os donos da casa possuem um objetivo bem diferente, jogando estas últimas rodadas procurando se assegurar na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Bragantino ou empate 1.50 na Betano Total de gols de uma equipe Internacional marcar no máximo um gol 1.47 na Betano Total de faltas de uma equipe Bragantino cometer pelo menos 15 2.05 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Inter caiu muito desde o 7-1

Desde que o Colorado marcou 7 a 1 no Santos no fim de outubro, as coisas andam de mal a pior para a equipe do Rio Grande do Sul.

Aquele triunfo diante do Santos foi o último do Inter em casa, somando tropeços contra os dois piores times do campeonato desde então.

Em seus últimos três jogos em casa, o Inter perdeu para o América-MG, e ficou no empate com o Coritiba, além de mais recentemente não ter saído do zero com o Flu.

Na rodada passada veio uma sonora derrota por 3-0 para o Palmeiras em São Paulo. O fim de temporada do Colorado não inspira confiança.

Palpite 1 - Internacional x Bragantino - Vitória do Bragantino ou empate: 1.50 na Betano.

Inter não marca há mais de 200 minutos

O Colorado não balançou as redes nas suas duas últimas atuações, empatando sem gols com o Fluminense, e perdendo por três gols para o Palmeiras.

A última vez que o Inter marcou foi na vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Este inclusive foi o único dos quatro jogos mais recentes do Inter, no qual a equipe de Eduardo Coudet marcou mais de um gol.

O Bragantino também apresenta números que corroboram ainda mais essa possibilidade de poucos gols do Colorado.

Em apenas um dos seus cinco jogos mais recentes, o Bragantino sofreu mais de um gol.

Palpite 2 - Internacional x Bragantino - Internacional para marcar no máximo um gol: 1.47 na Betano.

Bragantino cometendo muitas faltas como visitante

A equipe paulista cometeu 15 faltas na última rodada, enfrentando o Flamengo fora de casa. Aliás, esta foi sua menor marca em seus três últimos jogos como visitante.

Nas três partidas mais recentes longe do Nabizão, o Bragantino cometeu um total de 57 faltas, tendo em média 19 por jogo.

Foram 15 contra o Flamengo, 24 enfrentando o São Paulo, e 18 no duelo com o Goiás.

Palpite 3 - Internacional x Bragantino - Bragantino cometer 15 ou mais faltas: 2.05 na Betano.