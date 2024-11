Palpite Internacional x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 24/11/24

Uma das equipes com o melhor desempenho do futebol brasileiro nos últimos meses, o Colorado retorna aos seus domínios para receber o Bragantino.

A equipe de Bragança Paulista encara cada partida como uma decisão, atualmente dentro do Z4, com apenas quatro jogos a serem disputados.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Internacional 1.50 na KTO Total de gols Dois ou menos 1.80 na KTO Jogador marcar a qualquer momento Wesley 3.25 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Uma vitória em 17 jogos

Equipe que chegou a brigar pelo título na temporada passada, o Massa Bruta teve uma queda brusca no desempenho de um ano pro outro.

Encarando enormes riscos de ser rebaixado, o Bragantino tem apenas um triunfo como visitante no Brasileirão, a pior marca da competição ao lado do Juventude.

Além desses números negativos da equipe visitante, o Colorado tem uma sequência sem perder em casa desde que Roger Machado assumiu o comando técnico do clube em julho.



Palpite 1 - Internacional x Bragantino - Vitória do Internacional: 1.50 na KTO.

Mais de 300 minutos sem sofrer um gol

O Colorado não foi brilhante em sua última aparição, mas acabou controlando bem o jogo na vitória por 1-0 contra o Vasco da Gama.

Não ser vazado tem sido algo comum para o Colorado, que não sabe o que é tomar um gol desde o empate por 1-1 contra o Flamengo há mais de um mês.

Do outro lado, o gol do Massa Bruta no empate com o São Paulo foi o seu primeiro desde o fim de setembro.



Palpite 2 - Internacional x Bragantino - Dois gols ou menos: 1.80 na KTO.

Wesley vive a sua melhor temporada

Apesar de ainda ser jovem, Wesley está no quarto clube de sua carreira, tendo passagens por Vitória, Palmeiras e Cruzeiro antes de chegar ao Inter.

Os nove gols de Wesley na atual edição do Brasileirão representam a sua melhor marca em uma única temporada e também o colocam como principal goleador do Colorado na competição.

O gol da vitória contra o Vasco foi o segundo de Wesley nos últimos três jogos da equipe gaúcha.

Palpite 3 - Internacional x Bragantino - Wesley marcar a qualquer momento: 3.25 na KTO.