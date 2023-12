Palpite Internacional x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 6/12/23

Veja os melhores palpites para última rodada do Brasileirão 2023.

Pela última rodada do Brasileirão, o Internacional recebe o Botafogo. O embate está marcado para acontecer no dia 6 de dezembro (quarta-feira), no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre.

Confira, portanto, as análises e palpites selecionados por nossa equipe editorial, composta por especialistas em apostas esportivas.

Aposta Palpite Odd Ambos marcam Sim/Não Sim 1.83 na KTO Jogador a marcar Enner Valencia a qualquer momento 2.71 na KTO Jogador a marcar Tiquinho Soares a qualquer momento 2.90 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Os dois times devem ir ao ataque

Botafogo e Internacional se encontram em momentos diferentes nesta altura do campeonato. Contudo, certamente, ambas as equipes querem vencer para fechar o campeonato de forma positiva.

Nesse sentido, a implacável busca pela vitória pode deixar muitos espaços, que consequentemente pode levar a um jogo com possibilidade de gols para os dois lados.

Ainda, vale ressaltar que três dos últimos quatro jogos recentes entre esses times tiveram as duas equipes marcando. Esse padrão inclui também o jogo do primeiro turno, no qual o Botafogo venceu por 3 a 1.

Palpite 1 - Internacional x Botafogo - Sim para ambos marcam: 1.83 na KTO.

Enner Valencia quer voltar a marcar

Diante da importante vitória do Colorado por 2 a 1 sobre o Corinthians na rodada passada, o equatoriano até conseguiu guardar o dele, contudo, foi marcado um impedimento milimétrico.

Assim, visando melhorar sua posição no ranking dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Enner Valencia deve tentar ir às redes a todo custo. E ele apresenta muito talento para conseguir alcançar esse objetivo.

Atualmente, o atacante tem oito gols no Brasileirão, sendo o nono na lista dos mais goleadores. Ainda, vale ressaltar que ele e é o artilheiro da equipe nesta competição.

Palpite 2 - Internacional x Botafogo - Enner Valencia marca a qualquer momento: 2.71 na KTO.

Tiquinho pode ser o artilheiro do campeonato

Se o Colorado tem o seu “homem gol”, o Fogão também pode contar com um jogador tão mortal quanto: Tiquinho Soares, artilheiro do time e vice-artilheiro da competição.

Até aqui, o atacante do Botafogo conseguiu marcar 17 gols, e está apenas atrás de Paulinho, do Atlético-MG, na lista dos goleadores do Brasileirão de 2023.

Além de seu faro de gol com a bola rolando, vale mencionar que o botafoguense é o cobrador de pênaltis da equipe carioca, assim, evidentemente, suas chances de conseguir marcar gols ficam ainda maiores.

Palpite 3 - Internacional x Botafogo - Tiquinho marca a qualquer momento: 2.90 na KTO.