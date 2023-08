Palpite Internacional x Bolívar – Copa Libertadores – 29/8/23

Veja três sugestões de apostas para Internacional x Bolívar, referente ao jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores

O time brasileiro tem uma pequena vantagem para o jogo de volta, em casa, após ter vencido em La Paz por 1 a 0.

Confira as dicas selecionadas pelo nosso especialista em apostas:

Aposta Palpite Odd Resultado no intervalo Vitória do Internacional 1.70 na Betano Resultado final Vitória do Internacional 1.26 na Betano Ambas equipes marcam Não 1.55 na Betano

Vantagem não significa relaxamento

O Internacional foi a La Paz vencer de 1 a 0 contra o Bolívar, conseguindo a ser a primeira equipe nesta temporada a vencer nesse estádio.

Há 3640 metros de altitude, os times visitantes normalmente não se dão bem, mas o Internacional conseguiu uma preciosa vantagem para passar às semifinais da Copa Libertadores.

Porém, a vantagem não significa que o Colorado irá jogar defensivamente, pelo contrário. O estilo de jogo de Eduardo Coudet é de ataque e ele vai querer resolver quanto antes.

Coudet mostrou que a prioridade de momento é a Libertadores, isso após apresentar um time com muitos jogadores das reservas contra o Flamengo no fim de semana. Assim mesmo, conseguiu sair do Maracanã com um empate por 0 a 0.

Esta terça-feira não vai facilitar. Com o time mais forte, esperamos que o Internacional saia para o intervalo já na frente.

Palpite 1 - Internacional x Bolívar – Resultado ao intervalo - Internacional: 1,70 na Betano.

Brasileirão fica para mais tarde

O resultado contra o Mengão não ajudou muito o Colorado no Brasileirão, que chegou à nona rodada consecutiva sem vencer. No total, são cinco empates e quatro derrotas.

No total, após 21 rodadas, o Internacional soma 25 pontos (seis vitórias, sete empates e oito derrotas), ocupando a 14ª posição, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

O caminho até à final da Libertadores tem apenas mais quatro jogos: o desta terça-feira, as semifinais no final de setembro e início de outubro, e a final no dia 4 de novembro.

Assim, esta semana, a prioridade é a classificação na Libertadores. Para depois, brigar para subir na tabela do campeonato.

Claro que o Bolívar tem ainda uma palavra nessa eliminatória, mas não será fácil vencer em Porto Alegre.

Palpite 2 - Internacional x Bolívar – Internacional vence: 1,26 na Betano.

Bolivianos descansaram

Uma vantagem do Bolívar para o jogo desta terça-feira é ter descansado no fim de semana. O campeonato boliviano foi suspenso para que os trabalhos da seleção começassem mais cedo.

A Bolívia está tentando se preparar melhor para a fase de qualificação da Copa do Mundo de 2026, com jogos contra o Brasil e a Argentina a 8 e 12 de setembro, respectivamente.

Assim, Los Celestes se prepararam melhor para o jogo com o Internacional, mas acreditamos que isso não fará muita diferença. Não acreditamos que os bolivianos sequer consigam marcar.

Palpite 3 - Internacional x Bolívar – Ambas equipes marcam - Não: 1,55 na Betano.