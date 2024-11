Palpite Inter de Milão x Napoli - Serie A - 10/11/24

Confira os nossos palpites para esse embate entre a Inter de Simone Inzaghi e o Napoli de Antonio Conte.

A liderança do Campeonato Italiano está em jogo no duelo entre os últimos dois campeões.

Confira os nossos palpites para esse embate entre a Inter de Simone Inzaghi e o Napoli de Antonio Conte.



Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Napoli ou empate 1.95 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.75 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Marcus Thuram 2.80 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Encaixe rápido de reforços embala o Napoli

Superado de forma surpreendente na última rodada, tomando 3-0 da Atalanta em casa, o Napoli visa dar uma resposta longe de seus domínios no seu jogo mais importante da temporada.

Mesmo lidando com vários reforços em diferentes setores do campo e passando por um ajuste em relação ao seu sistema padrão, Antonio Conte levou o Napoli ao primeiro lugar da Serie A.

O Napoli possui apenas uma derrota em cinco partidas como visitante na competição e boas lembranças de sua última visita a Milão. Os comandados de Conte enfrentaram o Milan fora de casa na rodada retrasada e venceram por 2-0, com gols de Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia.

Palpite 1 - Inter de Milão x Napoli - Vitória do Napoli ou empate: 1.95 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Inter de Milão x Napoli pela Série A Italiana nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Oscilações no lado defensivo

Normalmente apresentando grandes trabalhos defensivos sob o comando de Simone Inzaghi, a Inter de Milão tem lidado com algumas exceções bem grandes nesse quesito.

O mesmo time que segurou o ímpeto do Arsenal sem ceder gol no 1-0 de sua última aparição, válida pela Champions League, também sofreu quatro gols da Juventus num eletrizante 4-4 no fim de outubro.

Chegando ao Derby della Madonnina no início da temporada em um momento bem superior ao do Milan, a Inter de Milão foi vazada múltiplas vezes, perdendo o jogo por 2-1.

Apesar de vencer oito dos 11 jogos na Serie A, o Napoli também conviveu com alguns deslizes surpreendentes, sofrendo três gols em ambas as suas derrotas na competição, inclusive na última rodada contra a Atalanta.

Palpite 2 - Inter de Milão x Napoli - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.75 na Betano.

Marcus Thuram a caminho da melhor temporada de sua carreira

2024 é o segundo ano de Thuram com a camisa da Inter de Milão e, com apenas 11 rodadas da Serie A, o camisa 9 mais do que dobrou seu número de gols da temporada passada.

Thuram é o maior goleador Nerazzurri no Campeonato Italiano, marcando sete gols em 11 aparições. Caso siga essa média, o atacante francês superaria a sua maior marca em um campeonato nacional, 13 em 30 jogos pelo Borussia Mönchengladbach na temporada 22/23.

Somente Mateo Retegui com 11 gols, está na frente de Thuram na briga pela artilharia da Serie A.

Palpite 3 - Inter de Milão x Napoli - Marcus Thuram marcar a qualquer momento: 2.80 na Betano.