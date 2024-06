Palpite Inglaterra x Eslovênia - Eurocopa - 25/6/24

Encerrando a Chave C da Euro 2024, a Inglaterra enfrenta a seleção da Eslovênia nesta terça-feira (25), às 16h.

Portanto, confira a seguir as principais dicas que nossos especialistas em apostas providenciaram para esse duelo que será realizado no RheinEnergieStadion, localizado em Colônia.

Aposta Palpite Odd Resultado Inglaterra vence 1.37 na Betano Jogador a marcar Harry Kane a qualquer momento 1.80 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.27 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Inglaterra ainda precisa mostrar seu potencial

No início da competição, a Inglaterra se apresentava como uma das favoritas para vencer a competição. Porém, embora seus resultados recentes sejam regulares, o desempenho em campo ainda não empolga.

Os ingleses têm um elenco muito forte, principalmente ao comparar atleta por atleta contra os eslovenos. Sendo assim, são favoritos para triunfar.

Ambos os times estão invictos, a Eslovênia vem de dois empates e a Inglaterra de uma vitória e um empate. Mas, ainda assim, acreditamos que a equipe de Southgate vencerá o duelo.

Palpite 1 - Inglaterra x Eslovênia - Inglaterra vence: 1.37 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a Inglaterra deve ser a vencedora no jogo contra a Eslovênia. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Kane já deixou o dele na rodada passada

Na partida anterior, jogando contra a Dinamarca, Kane conseguiu marcar seu primeiro gol nesta Eurocopa. De quebra, se isolou ainda mais na artilharia geral da Inglaterra, com 64 gols marcados.

Atuando por seu clube, o Bayern de Munique, embora ele não tenha conquistado títulos, o atleta teve uma temporada invejável, marcando muitos gols.

Em números totais na temporada, Harry Kane marcou 44 gols em 45 jogos realizados pelo time alemão, totalizando 0,97 por confronto (quase um por jogo).

Palpite 2 - Inglaterra x Eslovênia - Harry Kane marca a qualquer momento: 1.80 na Betano.

Eslovênia marcou e sofreu em seus dois jogos na Euro

Os eslovenos tem um saldo de gols estabelecido em zero, pois marcou dois gols no torneio e sofreu outros dois. Para alcançar essa marca, empataram os dois primeiros duelos em 1 a 1.

Do outro lado, a Inglaterra também vem de um jogo no qual ambos os times marcaram. Em seu compromisso mais recente, ficou no 1 a 1 contra a Dinamarca.

Porém, o que de fato nos faz acreditar que ambos marcam se dá pelo fato de que os eslovenos precisam se abrir para tentar se classificar para a próxima fase, e esse tipo de abordagem pode resultar em um jogo aberto para ambos.

Palpite 3 - Inglaterra x Eslovênia - Sim para ambos marcam: 2.27 na Betano.