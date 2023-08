Palpite Inglaterra x Colômbia – Copa do Mundo Feminina – 12/8/23

Confira palpites para o jogo entre Inglaterra e Colômbia, válido pelas quartas de final.

A Inglaterra vai disputar esta fase da competição pela sexta vez na sua história, tendo conseguido superar suas adversárias nas últimas duas ocasiões. Já a Colômbia estreia nas quartas de final da competição e quer surpreender as campeãs europeias.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites:

Aposta Palpite Odd Vitória Inglaterra vence 1.53 na Betano Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.60 na Betano Time vencer sem sofrer gols Inglaterra para ganhar a zero 3.20 na na Betano

Inglaterra precisa se provar

Mesmo sem uma das jogadoras de destaque do torneio, Lauren James, que está suspensa por receber cartão vermelho nas oitavas, a Inglaterra é favorita a chegar nas semifinais.

Mas para isso terão de melhorar seu desempenho, porque pela frente terão as comandadas de Nelson Abadía, que têm surpreendido até aqui na competição, batendo inclusive a gigante Alemanha na fase de grupos.

No entanto, se espera que as Lionesses tenham as principais ações da partida e mostrem finalmente seu potencial no torneio, acabando com as esperanças colombianas.

Palpite 1 - Inglaterra x Colômbia - Inglaterra para vencer: 1.53 na Betano.

Poucos gols

As Lionesses continuam sendo favoritas a levantar o troféu, mas têm tido algumas dificuldades para balançar as redes adversárias, com excepção de sua goleada de 6 a 1 conta a China.

Nas oitavas de final, as comandadas de Sarina Wiegman não conseguiram melhor do que um empate sem gols com a Nigéria, mesmo após prorrogação, precisando de pênaltis para chegar nesta fase.

Dado que a Colômbia deve recuar e fechar na defesa, apostando no contra-ataque para tentar surpreender as europeias, não se espera um placar alargado na partida.

Palpite 2 - Inglaterra x Colômbia - Menos de 2.5 gols: 1.60 na Betano.

Defesa inglesa sólida

A defesa da seleção inglesa tem estado muito bem na competição, sofrendo apenas um gol nas quatro partidas realizadas.

Frente a um time tecnicamente mais fraco, a expectativa é que as Lionesses repitam a tática dos últimos jogos, saindo para cima em busca do resultado desde o início.

Com o expectável domínio do jogo e pressão atacante inglesa, as colombianas terão sérias dificuldades para chegar à área adversária e balançar as redes.

Palpite 3 - Inglaterra x Colômbia - Inglaterra para ganhar a zero: 2.05 na Betano.