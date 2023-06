Palpite Independiente del Valle x Corinthians - Copa Libertadores - 7/6/2023

Veja os palpites para o jogo entre Independiente del Valle e Corinthians, na Copa Libertadores.

Nosso especialista em apostas seleciona três dicas para o jogo pela quinta rodada da fase de grupos do torneio.

Vitória do Independiente del Valle: 1.90 na 1.90 na bet365 , 1.93 na Sportingbet e 1.95 na Betano

Menos de 2.5 gols: 1.70 na 1.70 na bet365 , 1.66 na Sportingbet e 1.70 na Betano

Não para ambas as equipes marcarem: 1.80 na 1.80 na bet365 , 1.77 na Sportingbet e 1.82 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Desempenho fora de casa do Timão deixa a desejar

Recentemente, o Corinthians respondeu bem em uma competição eliminatória e derrotou o Galo por 2-0, devolvendo o placar do primeiro jogo, e avançando na Copa do Brasil.

No entanto, esta reviravolta ocorreu na Neo Química Arena. Fora de casa, o Corinthians não sabe o que é vencer há oito jogos, desde que bateu o Liverpool-URU, nesta fase de grupos. No período após este triunfo foram sete derrotas e apenas um empate. Neste último final de semana, o Timão foi derrotado por 2-0 pelo América-MG no Estádio Independência.

Em contrapartida, o Independiente del Valle venceu nove dos seus dez últimos jogos em casa, inclusive derrotando o último clube brasileiro que fez a viagem até Sangolquí, batendo o Flamengo por 1-0 na ida da Recopa Sul-Americana, que a equipe equatoriana acabou conquistando nas penalidades.

Aposta 1 - Independiente del Valle x Corinthians - Vitória do Independiente del Valle: 1.90 na bet365, 1.93 na Sportingbet e 1.95 na Betano.

Timão e del Valle somam poucos gols na Libertadores

Tanto o Corinthians quanto a equipe equatoriana passaram em branco em alguns jogos nesta fase de grupos da Libertadores.

Em um retrato dos últimos cinco jogos do Timão em todas as competições, a equipe de Vanderlei Luxemburgo ficou sem marcar em três ocasiões, toda fora de casa. Isso conteceu nas derrotas para o Flamengo e o América-MG no Brasileirão, além do empate com o Argentinos Juniors na Libertadores.

Aposta 2 - Independiente del Valle x Corinthians - Menos de 2.5 gols: 1.70 na bet365, 1.66 na Sportingbet e 1.70 na Betano.

Nesta Libertadores, del Valle não sofreu gols em casa

Apesar de médias de apenas um gol por jogo, Corinthians e Independiente del Valle seguem vivos nesta Libertadores, muito pelo seu bom desempenho defensivo fora e dentro de casa, respectivamente.

Em seu único jogo no Equador até aqui nesta chave, o del Valle venceu o Liverpool-URU por 2-0. Já o Timão, nas duas partidas que fez longe de seus domínios, também não sofreu gols, empatando com o Argentinos Juniors por 0-0, e derrotando o Liverpool-URU por 3-0.

Aposta 3 - Independiente del Valle x Corinthians - Não para ambas as equipes marcarem: 1.80 na bet365, 1.77 na Sportingbet e 1.82 na Betano.