Palpite Holanda x Inglaterra - Eurocopa - 10/7/24

Pela semifinal do torneio europeu, a seleção da Holanda encara a seleção da Inglaterra nesta quarta-feira (10) às 16h.

Confira, portanto, três dicas que nossos especialistas em apostas providenciaram para esse duelo que será realizado no Signal Iduna Park, localizado em Dortmund.

Aposta Palpite Odd Resultado primeiro tempo Empate 1.90 na Superbet Jogador a marcar Gakpo a qualquer momento 3.90 na Superbet Time a se classificar Holanda 2.00 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Ambos devem ter uma abordagem cautelosa

As partidas de mata-mata na Eurocopa vêm sendo caracterizadas pela disputa parelha entre todas as seleções que se classificaram para essas fases.

Nos quatro jogos das quartas de final realizados na semana passada, três deles ficaram empatados na etapa inicial, incluindo o jogo que teve a Inglaterra em campo.

Na verdade, a Inglaterra empatou o primeiro tempo em três de seus cinco jogos na Euro. Ou seja, mais da metade de suas partidas tiveram igualdade na primeira etapa.

Palpite 1 - Holanda x Inglaterra - Empate no primeiro tempo: 1.90 na Superbet.

Gakpo na briga pela artilharia

O atleta em questão é um jogador fundamental para a seleção holandesa, provando isso, inclusive, na Copa do Mundo do Qatar, onde marcou três gols.

Na Euro deste ano ele está em uma situação ainda melhor, já acumula três gols e tem pela frente pelo menos mais dois jogos, esse contra a Inglaterra e uma possível final.

Com esses três gols anotados no torneio, inclusive, ele é um dos principais artilheiros da Eurocopa deste ano e certamente, buscará se isolar no topo da lista de goleadores.

Palpite 2 - Holanda x Inglaterra - Gakpo marca a qualquer momento: 3.90 na Superbet.

Holanda tem grande potencial

Ainda que tenha se classificado apenas na terceira posição do Grupo D, a Holanda vem demonstrando um desempenho capaz de os deixar empolgados para ir mais longe.

Já os ingleses, por outro lado, começaram a competição com altas expectativas, mas até agora não mostraram de fato o futebol de qualidade que se esperava.

Analisando como os dois times estão desempenhando nesta Euro, vemos a Holanda com um leve favoritismo para avançar de fase.

Palpite 3 - Holanda x Inglaterra - Holanda se classifica: 2.00 na Superbet.