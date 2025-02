Palpite Guarani x Palmeiras - Campeonato Paulista - 02/02/25

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, um duelo alviverde: o Palmeiras, atual campeão paulista, visita o Guarani.

O compromisso entre essas equipes está marcado para domingo (2 de fevereiro), às 18h30, no Brinco de Ouro, localizado em Campinas. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.48 na KTO Resultado do primeiro tempo Empate 2.25 na KTO Gols Mais/Menos Guarani menos de 0,5 1.91 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Palmeiras chega com status de tricampeão consecutivo

O Verdão, ainda que atravesse um momento de certa desconfiança, é o atual tricampeão e tem muito espaço para evoluir no decorrer do ano.

Para este jogo, ainda que atue fora de casa, o time paulistano é visto como favorito diante dos adversários campinenses.

No histórico recente do embate o Palmeiras não perdeu nenhum jogo, sendo quatro vitórias e uma igualdade.

Palpite 1 - Guarani x Palmeiras - Palmeiras vence: 1.48 na KTO.

O primeiro tempo pode ser truncado

No jogo mais recente do Palmeiras, diante do Red Bull Bragantino, o primeiro tempo terminou 0 a 0, com poucas chances de gol.

Para este duelo diante do Bugre, algo nesse sentido é esperado. Principalmente porque o time da casa pode “fechar a casinha” entendendo que o empate será um bom resultado.

Vale observar também que em seu jogo mais recente, o Guarani também empatou no primeiro tempo, os 45 minutos iniciais ficou em 2 a 2 contra o Mirassol.

Palpite 2 - Guarani x Palmeiras - Empate no primeiro tempo: 2.25 na KTO.

Palmeiras tem uma defesa sólida

O time do Palmeiras é uma das equipes com o melhor sistema defensivo do Paulistão 2025: sofreu 4 gols em cinco jogos realizados.

Ainda, é importante considerar que nas últimas duas vezes em que esses times se cruzaram, em nenhuma dessas partidas o Bugre conseguiu marcar gols.

Com a segunda posição em risco na Chave D, o Verdão deve adotar medidas ainda mais fortes quanto a sua defesa, tudo isso para não tropeçar nesta rodada.

Palpite 3 - Guarani x Palmeiras - Guarani menos de 0,5 gols: 1.91 na KTO.