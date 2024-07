Palpite Grêmio x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 04/07/24

Embalado pelo triunfo no clássico e firme na perseguição ao líder Flamengo, o Verdão visita o Grêmio, que almeja se distanciar das últimas posições.

Confira os nossos palpites para esse duelo entre dois dos apenas cinco clubes brasileiros com três títulos de Libertadores da América.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras ou empate e partida com no máximo quatro gols 1.47 na Betano Total de chutes de uma equipe Palmeiras ter seis chutes ou mais 2.00 na Betano Total de faltas de uma equipe Palmeiras ter 14 ou mais 1.98 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Duas das quatro melhores defesas em campo

Apesar de sua posição precária na tabela, ocupando atualmente a 18ª colocação, o Grêmio tem na sua defesa um ponto de confiança.

Somente Athletico-PR, Internacional e o próprio Palmeiras sofreram mais gols do que os 12 concedidos pelo Tricolor Gaúcho na Série A.

O Palmeiras procura pelo que seria sua quinta vitória como visitante, apresentando um excelente desempenho longe de seus domínios na competição. A equipe liderada por Abel Ferreira tem quatro triunfos, um empate e uma derrota fora de casa na Série A.

Palpite 1 - Grêmio x Palmeiras - Vitória do Palmeiras ou empate e partida com no máximo quatro gols: 1.47 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Palmeiras eve sair vencedor ou, então, empatar com o Grêmio em partida pelo Brasileirão 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Palmeiras lidera a competição em chutes

O vice-líder do Brasileirão até encara certos problemas se tratando de eficiência nas suas finalizações, mas as acumula em um ritmo inigualado por qualquer equipe da Série A.

A média de finalizações do Palmeiras no Brasileirão é de 19.5 por jogo, já no alvo é de 5.8.

São pelo menos sete chutes na meta adversária em cada um dos últimos cinco embates do Palmeiras, 10 na sua aparição mais recente, triunfo por 2-0 contra o Corinthians.

Palpite 2 - Grêmio x Palmeiras - Palmeiras ter seis chutes no alvo ou mais: 2.00 na Betano.

Finaliza muito e comete muito faltas

Assim como o índice de arremates do Verdão é alto, o atual bicampeão da Série A comete faltas com uma alta frequência.

A média de faltas por jogo do Palmeiras é de 14.2 enquanto a de seu oponente desta rodada é de apenas 11.2.

Na sua partida mais recente, o derby contra o Timão, a equipe comandada por Abel Ferreira cometeu 18 faltas.

Palpite 3 - Grêmio x Palmeiras - Palmeiras ter 14 ou mais: 1.98 na Betano.