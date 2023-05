Palpite: Grêmio x Internacional - Campeonato Brasileiro - 21/5/2023

Estes dois rivais do Rio Grande do Sul fazem um dos clássicos mais quentes de todo o país, neste domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio.

Separados por apenas um ponto na classificação, Grêmio e Internacional vivem momentos negativos, ambos ainda sem vencer no mês de maio. Entretanto, só basta uma boa performance no clássico para mudar completamente o rumo da temporada de um destes clubes. A partida será válida pela sétima rodada do Brasileirão. Aliás, para apostar em futebol, veja as nossas dicas de código promocional Betano e código bônus bet365. Confira as dicas de aposta para Grêmio x Internacional - Campeonato Brasileiro - 21/5/2023 A Goal está aqui para apresentar odds interessantes para este confronto entre Grêmio e Internacional: Menos de 2.5 gols 1.61 na bet365

1.60 na Sportingbet

1.65 na Betano Empate no primeiro tempo 2.05 na bet365

1.98 na Sportingbet

1.95 na Betano Não para ambos os times marcarem 1.80 na bet365

1.73 na Sportingbet

1.82 na Betano As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas. Gre-Nal tem marca de jogo truncado com poucos gols O clássico entre Grêmio e internacional é sempre um dos mais pegados não só do futebol brasileiro, mas de toda a América do Sul. A vitória do Colorado por 2-1 na última vez que se enfrentaram, ainda pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, foi apenas a segunda vez nos sete últimos encontros entre estes rivais, que tivemos três gols ou mais na partida. Nos 74 últimos jogos entre Grêmio e Inter, a média de gols de ambos é bem baixa, com 1.19 por jogo para o Tricolor Gaúcho, e 1.11 para o Colorado. Aposta 1 - Grêmio x Internacional - Menos de 2.5 gols: 1.61 na bet365, 1.60 na Sportingbet e 1.65 na Betano. Inter e Grêmio levam bastante empates para o intervalo Apesar de acumular três derrotas seguidas, todas pelo placar de 2-0, o Internacional terminou o primeiro tempo em empate, em duas destas três ocasiões. Na verdade, cinco destes seis gols foram sofridos no segundo tempo. O Grêmio acumula três empates nos seus quatro últimos jogos. Mas, até mesmo na derrota por 4 a 1 pelo Palmeiras, conseguiu terminar os 45 minutos iniciais com um empate em 1-1. Aposta 2 - Grêmio x Internacional - Empate no primeiro tempo: 2.05 na bet365, 1.98 na Sportingbet e 1.95 na Betano. Geralmente apenas uma equipe balança as redes neste clássico A vitória do Grêmio contra o Internacional, anteriormente neste ano, colocou fim a uma sequência de cinco jogos, em que apenas um time marcava neste clássico. Desde o Brasileirão de 2021, foram três vitórias do Colorado, e uma do Grêmio, todas por 1-0, além de um empate sem gols. Aposta 3 - Grêmio x Internacional - Não para ambos os times marcarem: 1.80 na bet365, 1.73 na Sportingbet e 1.82 na Betano.