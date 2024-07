Palpite Grêmio x Vasco - Campeonato Brasileiro - 28/07/24

Seguindo sem poder atuar na sua casa, o Tricolor Gaúcho mandará esse embate contra o Vasco na Arena Condá.

O Vasco da Gama quer provar que a derrota para o Galo foi um tropeço ocasional, não o início do fim desse grande momento que o levou a 11ª posição.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.30 na Betano Total de gols de uma equipe Grêmio marcar no máximo um 1.62 na Betano Total de gols no primeiro tempo Nenhum 2.80 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Pontos questionáveis em ambos os lados

O Vasco da Gama pode viver um melhor momento e ocupar uma posição bem superior na tabela, mas tem suas falhas, especialmente fora de casa.

A equipe carioca somou apenas seis dos 27 pontos que disputou como visitante na competição.

O Grêmio vem de um empate na Neo Química Arena e tem um desempenho recente mediano, possuindo duas derrotas, duas vitórias, além desse empate nos últimos cinco jogos por todas as competições.

Palpite 1 - Grêmio x Vasco - Empate: 3.30 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Grêmio e Vasco deve terminar em empate na partida deste domingo (28) pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Ataque gremista dá sinais de vida, mas ainda deve consistência

Se diz muito sobre a temporada do Grêmio, que mesmo marcando quatro vezes nas últimas duas rodadas, o Tricolor Gaúcho tem o segundo pior ataque da Série A.

Os comandados de Renato Portaluppi seguem com uma média inferior a um gol por jogo.

Na sua última viagem ao sul do país, o Vasco segurou o Inter a apenas um gol, derrotando o Colorado por 1-0.

Palpite 2 - Grêmio x Vasco - Grêmio marcar no máximo um gol: 1.62 na Betano.

Grêmio e Vasco demoram a engrenar

Essas duas equipes passaram mais do que 70% de seus jogos sem marcar na etapa inicial.

O Vasco da Gama não sabe o que é marcar no primeiro tempo desde seu primeiro jogo em julho, acumulando já quatro partidas desde então.

A equipe gremista, mesmo no seu triunfo mais recente, 2-0 diante do Vitória na rodada retrasada, ambos os gols vieram na etapa complementar.

Palpite 3 - Grêmio x Vasco - Nenhum gol na primeira etapa: 2.80 na Betano.