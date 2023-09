Palpite Grêmio x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 21/9/23

Confira os melhores palpites para apostar em Grêmio x Palmeiras, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Neste confronto da 24ª rodada do Brasileirão, o Grêmio, terceiro colocado, recebe o Palmeiras, que se encontra na segunda posição. O duelo entre eles acontece no dia 21 de setembro (quinta-feira), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 2.50 na Betano Mais/Menos gols Menos de 0,5 no primeiro tempo 2.62 na Betano Mais/Menos gols Palmeiras mais de 0,5 no segundo tempo 1.78 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Grêmio não ganha do Palmeiras há sete jogos

Esses dois times já se confrontaram 96 vezes ao longo da história. Desse total de duelos, foram 43 vitórias do Verdão, 20 triunfos do Imortal, e outros 33 empates.

Nas partidas mais recentes entre essas equipes, o Grêmio apresenta um retrospecto negativo, e já não vence o Palmeiras desde 2019. De lá para cá houve sete jogos, dos quais o Alviverde triunfou cinco vezes e houve outros dois empates.

Ainda, no retrospecto recente, o Grêmio vem de dois jogos sem vencer no Brasileirão. Enquanto o Palmeiras, por sua vez, vem de uma sequência de cinco jogos sem derrotas na competição nacional.

Palpite 1 - Grêmio x Palmeiras - Palmeiras vence: 2.50 na Betano.

Palmeiras tem resolvido seus jogos no segundo tempo

Em seus quatro jogos mais recentes, contabilizando todos os campeonatos, nas últimas quatro partidas em que o Verdão esteve em campo, em todas essas partidas não aconteceu nenhum gol na primeira etapa de jogo.

A última vez que houve gols no primeiro tempo em jogos do Palmeiras foi ainda na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, os comandados de Abel Ferreira haviam vencido o Deportivo Pereira por 4 a 0.

Depois disso, o Alviverde enfrentou o Vasco, Deportivo Pereira (mais uma vez), Corinthians e mais recentemente, o Goiás. E aqui foram duas vitórias por 1 a 0 e dois empates por 0 a 0, com todos os gols sendo marcados no segundo tempo.

Palpite 2 - Grêmio x Palmeiras - Menos de 0,5 gols no primeiro tempo: 2.62 na Betano.

Grêmio tem a pior defesa entre os mais bem colocados

Dos quatorze primeiros times mais bem colocados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2023, o Tricolor Gaúcho apresenta a pior defesa. O time sofreu 31 gols em 23 partidas (média de 1,34).

Além disso, outro fator curioso é que nos últimos dezessete jogos contra o Palmeiras, o Grêmio sofreu gol em todas essas partidas. A última vez que o Imortal não foi vazado pelo Alviverde foi em 2016, quando o jogo terminou 0 a 0.

Ainda, com 38 gols marcados em 23 jogos, o Verdão apresenta o segundo melhor ataque do Brasileirão, atrás do Botafogo por apenas um gol. Atualmente a equipe tem média de 1,65 por rodada.

Palpite 3 - Grêmio x Palmeiras - Mais de 0,5 gols do Palmeiras no segundo tempo: 1.78 na Betano.