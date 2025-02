Palpite Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho - 08/02/25

Confira os nossos palpites para esse embate entre Grêmio e Internaciona

Gustavo Quinteros será o mais novo técnico a experienciar o que é um Gre-Nal na beira do gramado, comandando o Tricolor Gaúcho diante do Colorado pela primeira vez na sua carreira.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Grêmio 2.45 na bet365 Ambas as equipes marcam Sim 1.83 na bet365 Equipe marcar numa das partes Grêmio marcar no segundo tempo 1.80 na bet365

Duelo dominado por quem atua em casa

Nas últimas duas temporadas, os mandantes venceram todos os Gre-Nais realizados na Arena do Grêmio ou Beira-Rio.

O Tricolor Gaúcho tem uma amostra pequena atuando nos seus domínios em 2025. Nos únicos dois compromissos realizados em casa, certamente mostrou do que é capaz, marcando nove gols e não sofrendo nenhum.

A equipe do Inter venceu seu último jogo como visitante, mas sem antes passar um enorme susto, atuando com um homem a menos desde os 14 minutos contra o São Luiz e só marcando os gols da vitória a partir dos 44 da etapa complementar.

Palpite 1 - Grêmio x Internacional - Vitória do Grêmio: 2.45 na bet365.

22 gols em 10 partidas

Balançar as redes não tem sido um problema para Inter ou Grêmio neste início de temporada, tampouco no histórico recente em confrontos diretos.

Nos sete jogos entre Inter e Grêmio desde o início de 2023, foram marcados um total de 22 gols, com ambas as equipes balançando as redes em cinco ocasiões diferentes.

O Tricolor Gaúcho tem nove gols em casa na atual temporada e o Colorado possui quatro em dois jogos como visitante.

Palpite 2 - Grêmio x Internacional - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.83 na bet365.

Início de temporada traz crescimento durante os jogos

O Grêmio é uma equipe que passou por mudanças importantes no seu elenco, caso da saída de Yeferson Soteldo e também no seu comando técnico, com a chegada de um comandante que nunca havia trabalhado no Brasil.

Com Gustavo Quinteros ainda adquirindo e apurando o seu conhecimento desse plantel, o Grêmio vem crescendo no decorrer dos jogos.

A média de gols do Tricolor Gaúcho de 0.8 na primeira etapa sobe para 1.6 no segundo tempo de seus cinco jogos no estadual.

Palpite 3 - Grêmio x Internacional - Grêmio marcar no segundo tempo; 1.80 na bet365.