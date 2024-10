Palpite Grêmio x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 25/10/23

Confira sugestões de palpites para Grêmio x Flamengo, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 29ª rodada do Brasileirão, o Grêmio recebe o Flamengo. O confronto acontece no dia 25 de outubro (quarta-feira), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 2.07 na Betano Gols Mais/Menos Flamengo mais de 0,5 1.23 na Betano Pênalti concedido Sim 3.20 na Betano

Grêmio venceu apenas um de seus últimos sete jogos

O Imortal Gaúcho vem despencando na tabela e já se vê fora do G-4 e ainda se encontra ameaçado no G-6, visto que está apenas um ponto acima do sétimo colocado, o Atlético-MG.

Essa mudança de um time que brigava pelo título para uma equipe que agora luta por uma vaga na Pré-Libertadores tem se dado à queda de rendimento. Para se ter uma ideia, o Grêmio venceu apenas um de seus sete jogos mais recentes.

Nas seis partidas em que não conseguiu triunfar, a equipe colheu quatro derrotas e somou dois empates. Seu último triunfo, no entanto, foi apenas no mês de setembro, quando venceu o Palmeiras por 1 a 0.

Palpite 1 - Grêmio x Flamengo - Flamengo vence: 2.07 na Betano.

Flamengo não passa em branco há cinco jogos

Uma das armas do Flamengo ao longo das últimas temporadas tem sido o seu forte setor ofensivo, no qual conta com jogadores como Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta. Atletas esses já consagrados em solo brasileiro.

Porém, além desse elenco recheado de estrelas, outro ponto a se considerar é que o Flamengo balançou as redes em todos os seus cinco jogos mais recentes, dos quais venceu três e empatou dois.

Ainda, outro forte indício para acreditar que o Mengão possa balançar as redes neste confronto contra o Tricolor Gaúcho é respaldado em sua média de gols neste campeonato. Até aqui o clube carioca marcou 41 gols em 28 jogos (média de 1,46 por partida).

Palpite 2 - Grêmio x Flamengo - Flamengo marca mais de 0,5 gol: 1.23 na Betano.

Pênalti em sete dos últimos dez confrontos diretos

Após a vitória sobre o Vasco por 1 a 0, na rodada anterior, houve comentários do lado rubro-negro de que a equipe ainda se mantém na disputa pelo título do campeonato brasileiro.

Já do lado do Imortal Gaúcho, a equipe comandada por Renato Gaúcho tem por objetivo principal lutar por uma vaga no G4, o qual poderia levar a equipe para a Copa Libertadores da América sem a necessidade de participar dos playoffs.

Nesse sentido, este aparece como um jogo muito importante para as duas equipes. Imaginando um jogo brigado, e com chances de gols, é possível que a penalidade seja algo que aconteça no confronto. Aliás, nos últimos dez encontros entre essas equipes, em pelo menos sete delas tiveram ao menos um pênalti marcado.

Palpite 3 - Grêmio x Flamengo - Sim para haver ao menos um pênalti: 3.20 na Betano.