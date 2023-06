Palpite Grêmio x Coritiba - Campeonato Brasileiro - 25/6/2023

Saiba os melhores palpites no jogo Grêmio x Coritiba, no Campeonato Brasileiro. Confira dicas de apostas

Nosso especialista em apostas destaca o melhor palpite para o jogo Grêmio e Coritiba, neste domingo. O melhor palpite é a vitória do Grêmio.

Confira os detalhes:

Vitória do Grêmio : 1.50 na bet365

: 1.50 na bet365 Vitória do Grêmio sem sofrer gols: 2.20 na bet365

2.20 na bet365 Vitória do Grêmio por 2 ou mais gols de diferença: 2.30 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Aprenda como usar o código bônus bet365

Saiba como funciona o PIX bet365

Veja as dicas da bet365 Brasil

Tricolor Gaúcho invicto como mandante

O Grêmio fará o seu sétimo jogo como mandante nesta 12ª rodada, e o seu retrospecto é ótimo, com quatro triunfos e dois empates em seus domínios, tendo batido equipes bem superiores ao Coritiba como o São Paulo, e o Internacional.

Na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho não é derrotado desde agosto do ano passado, quando perdeu por 1-0 para o Ituano, em duelo da Série B. Do outro lado da moeda, o Coxa é um dos visitantes menos desafiadores da competição, tendo somado apenas um ponto longe do Couto Pereira.

Palpite 1 - Grêmio x Coritiba - Vitória do Grêmio: 1.50 na bet365.

Coritiba passa por muitas dificuldades ofensivas

O Coxa tem apenas um gol em seus três últimos jogos, tendo mais sido recentemente derrotado pelo Internacional em casa, por 1-0. O se único gol nestas três rodadas mais recentes veio contra o Palmeiras, já nos momentos finais de uma partida em que perdia por 3-0.

O lanterna da competição não oferece um ataque desafiador longe dos seus domínios, com média de um gol por jogo fora de casa (5 em 5), e embora a defesa gremista não seja uma das melhores, já com 16 gols sofridos na competição, apenas seis destes vieram como mandante.

Palpite 2 - Grêmio x Coritiba - Vitória do Grêmio sem sofrer gols: 2.20 na bet365.

Tricolor Gaúcho marcou oito gols nas três últimas rodadas em casa

Tendo conquistado nove pontos nos seus três jogos mais recentes em casa, o Grêmio não tem encontrado maiores dificuldades em balançar a rede adversária, com duas vitórias por dois ou mais gols de diferença neste período, batendo Internacional e América-MG, ambos por 3-1.

Como mandante, são 12 gols em seis partidas para a equipe de Renato Portaluppi.

Aposta 3 - Grêmio x Coritiba - Vitória do Grêmio por 2 ou mais gols de diferença: 2.30 na bet365.