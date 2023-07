Palpite Grêmio x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 9/7/23

Confira palpites para o jogo Grêmio e Botafogo, no Campeonato Brasileiro.

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto. Veja os cenários selecionados pelo nosso especialista em apostas:

Vitória do Grêmio: 2.10 na bet365

2.10 na bet365 Sim para ambos os times marcarem: 1.75 na bet365

1.75 na bet365 Tiquinho Soares para marcar a qualquer momento: 2.60 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Tricolor Gaúcho está invicto na Arena do Grêmio

A base desta boa campanha gremista, que vê a equipe na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, um ano após subir da segunda divisão, está enraizada em seu forte desempenho como mandante.

Tendo disputado sete partidas na Arena do Grêmio, a equipe de Renato Portaluppi tem cinco triunfos e dois empates, somando 17 de 21 pontos possíveis.

Da mesma forma que o Grêmio possui resultados drasticamente diferentes dentro e fora de casa, o líder Botafogo teve as suas duas derrotas como visitante, além de uma diferença de saldo de gols enorme, dentro de casa (13), e fora de casa (2).

Palpite 1 - Grêmio x Botafogo - Vitória do Grêmio: 2.10 na bet365.

Grêmio vem encontrado maneiras de vencer em casa mesmo sofrendo gols

Nos seus quatro últimos jogos em casa pelo Brasileirão, o Tricolor Gaúcho venceu todos, mas em cada ocasião teve a sua defesa vazada por oponentes inferiores ao que enfrentará nesta 14ª rodada.

Este período inclui vitórias por 5-1, 3-1, 2-1, e 3-1 contra Coritiba, América Mineiro, São Paulo, e Internacional respectivamente. Desde o início de maio, o único jogo na Arena do Grêmio em que o mandante não sofreu gols foi um empate com o Fortaleza, por 0-0.

Palpite 2 - Grêmio x Botafogo - Sim para ambos os times marcarem: 1.75 na bet365.

Atacante botafoguense é o grande nome deste Brasileirão até o momento

Tiquinho Soares esteve diretamente envolvido em mais da metade dos gols da equipe carioca, marcando 10 vezes, e também distribuindo quatro assistências. Marcas que o o colocam como artilheiro isolado da competição, e vice-líder de assistências, atrás apenas de Gerson.

Nos dois últimos jogos do Botafogo como visitante, foi tiquinho Soares quem balançou as redes para dar a sua equipe vitórias contra Cuiabá e Palmeiras.

Palpite 3 - Grêmio x Botafogo - Tiquinho Soares para marcar a qualquer momento: 2.60 na bet365.