Palpite Grêmio x Bahia – Copa do Brasil – 12/7/2023

Confira palpites para o duelo Grêmio e Bahia pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Grêmio e Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil (jogo 2).

Grêmio para vencer: 1.45 na bet365

1.45 na bet365 Mais de 2.5 gols: 1.80 na bet365

1.80 na bet365 Luis Suárez para marcar a qualquer hora: 2.10 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Grêmio é o favorito

O Grêmio está em bom momento e tem a vantagem de jogar em casa frente à sua torcida, onde não perde há 10 jogos (seis vitórias e quatro empates).

Já o Bahia tem campanha negativa como visitante, com três derrotas e três empates nos últimos seis jogos.

Se isso não bastasse para dar favoritismo aos gaúchos, no confronto direto eles não perdem para o Bahia há quatro jogos.

Apesar de ambos terem que dar tudo para tentar a classificação, o mando de quadra e a forma atual do Grêmio indica que o sucesso do Imortal é o palpite indicado.

Palpite 1 - Grêmio x Bahia - Grêmio para vencer: 1.45 na bet365.

Gols são esperados

Neste duelo de tricolores, tudo está por decidir. E considerando que ambas as equipes costumam fazer jogos bem abertos no que diz respeito a bola na rede, se esperam vários gols.

As estatísticas refletem isso também. Cinco dos últimos sete jogos do Grêmio terminaram com mais de 2.5 gols, e, em quatro deles, as duas equipes marcaram gol.

Do lado do Bahia, a situação não é muito diferente, com ambas as equipes balançando as redes adversárias em 83% dos seus últimos quatro jogos e terminando com média de 2.5 gols.

Palpite 2 - Grêmio x Bahia - Mais de 2.5 gols: 1.80 na bet365.

Suárez deve marcar

O atacante de 36 anos soma já dois gols e três assistências nesta edição da Copa do Brasil, mas ficou no banco do jogo de ida devido a dores no joelho.

No entanto, ele foi escalado como titular no último encontro do time, pelo Brasileirão Série A, e deve integrar o elenco para um jogo tão importante como este.

Além de sua experiência e faro artilheiro, o uruguaio é conhecido por brilhar nos momentos decisivos e, talvez por isso, é o jogador mais bem cotado para marcar a qualquer hora nesta partida.

Palpite 3 - Grêmio x Bahia - Luis Suárez para marcar a qualquer hora: 2.10 na bet365.