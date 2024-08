Palpite Goiás x São Paulo - Copa do Brasil - 08/08/24

O Tricolor Paulista abriu boa vantagem em casa no jogo de ida e agora quer carimbar a sua vaga em Goiânia.

Uma de apenas duas equipes da segunda divisão ainda vivas na Copa do Brasil, o Goiás batalha por sua sobrevivência em casa.

Tricolor Paulista se impôs com facilidade

O São Paulo levou a melhor no primeiro jogo e mesmo entendendo que atuou boa parte da partida com um homem a mais, a superioridade já era nítida antes da expulsão do Goiás.

A equipe de Luis Zubeldía aproveitou o bom momento criado após esse triunfo e superou o então líder do Brasileirão na última partida, batendo o Fla em casa por 1-0.

Ocupando um lugar no meio da tabela da Série B, o Goiás tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos, levantando questões sobre sua capacidade de se recolocar nesse confronto.

Protagonista de jogos com placares baixos

Além de poder até certo ponto administrar o resultado já que entra em campo com vantagem, o São Paulo vem de atuações sólidas no lado defensivo.

Nas últimas seis partidas por todas as competições, o São Paulo sofreu apenas três gols e dois foram marcados de pênalti.

Nesse período, apenas um dos jogos do Tricolor Paulista terminou com mais do que dois gols.

Tricolor Paulista deve ir com força máxima

O São Paulo vive um período intenso na atual temporada, atuando por três competições diferentes nas suas próximas atuações

Considerando essa maratona de partidas e a vantagem acumulada na ida, o São Paulo até poderia administrar os minutos de alguns atletas, mas a expectativa é de que Luis Zubeldía escale força máxima em Goiânia.

O centroavante Jonathan Calleri buscará marcar pela terceira partida seguida, tendo deixado o seu nos triunfos diante do Goiás e Flamengo.

