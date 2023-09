Palpite Goiás x Internacional – Campeonato Brasileiro – 2/9/23

Confira as melhores palpites para o jogo entre Goiás e Internacional pela 22ª rodada do Brasileirão 2023.

O Estádio da Serrinha será palco este sábado, 2 de setembro, do confronto entre Goiás e Internacional, válido pela 22ª rodada da Série A nacional. A bola rola às 16h (de Brasília).

Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, os dois times querem se distanciar da zona de rebaixamento, mas chegam em séries distintas no campeonato. O Esmeraldino tem sido consistente e soma sete partidas sem perder, já o time gaúcho leva nove rodadas sem ganhar no Brasileirão, mas garantiu na terça-feira sua classificação para as semifinais da Copa Libertadores, sua prioridade na temporada.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas e palpites para o confronto entre Goiás e Internacional pela 22ª rodada do Brasileirão 2023.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Goiás ou empate 1.40 na Betano Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.55 na Betano Jogador marcar gols Enner Valencia para marcar a qualquer hora 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Serrinha dita favoritismo

Com o apoio da torcida no Estádio da Serrinha, o Esmeraldino tem ligeiro favoritismo para manter seu bom momento. Mas, pela frente, terá um time gaúcho que vai finalmente focar no campeonato e chega motivado pelo sucesso na Libertadores.

Assim, a aposta na chance dupla tem pouco risco, ainda que menor retorno e é apoiada pelas estatísticas recentes no Brasileirão.

Nos últimos quatro encontros na condição de mandante, o Goiás ficou invicto, enquanto o Internacional conquistou apenas dois pontos em suas últimas quatro partidas fora de seus domínios pela Série A.

Palpite 1 - Goiás x Internacional - Chance Dupla - Goiás ou Empate: 1.40 na Betano.

Placar magro

Ambos os times têm médias de menos de um gol por jogo e, mesmo precisando da vitória para continuarem a se afastar do Z-4, não se espera um resultado alargado neste encontro.

No primeiro turno, o Colorado venceu o duelo, por 1 a 0, mas agora os comandados de Armando Evangelista contam com uma defesa mais consistente, que sofreu apenas três gols nos últimos sete duelos do Brasileirão.

Por outro lado, o time de Eduardo Coudet balançou as redes apenas uma vez nas últimas três partidas do campeonato, e deve ter dificuldades para quebrar a defensiva goianiense.

Palpite 2 - Goiás x Internacional - Menos de 2.5 gols: 1.55 na Betano.

A hora de Valencia?

O atleta equatoriano chegou ao Internacional no início de julho e é a maior contratação do time para a temporada. Desde então realizou sete jogos do campeonato, mas sem conseguir balançar as redes adversárias.

No entanto, Enner Valencia foi o herói das quartas de final da Libertadores, assinando os três gols do time e garantindo assim a vaga nas semifinais. Antes disso tinha também marcado um gol na ida das oitavas.

Motivado pelos bons desempenhos recentes, o jogador de 33 anos é o mais bem cotado para chegar ao gol no confronto deste sábado.

Palpite 3 - Goiás x Internacional - Enner Valencia para marcar a qualquer hora: 3.00 na Betano.