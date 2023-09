Palpite Goiás x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 20/9/23

Saiba os melhores palpites para o jogo Palpite Goiás x Flamengo, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.30 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.75 na Betano Placar exato 1-1 6.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Flamengo pressionado

Após ser derrotado em casa para o São Paulo no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, o Flamengo aparece pressionado. A pressão não é exatamente para esta partida, mas para todo o trabalho apresentado na temporada.

Com o resultado negativo no torneio nacional, é muito provável que o foco do time seja o jogo de volta da final, assim, deve poupar alguns atletas para o confronto diante do Goiás, que, em tese, tem uma importância menor.

Nesse sentido, ainda que o Flamengo seja o favorito, o Goiás, jogando em casa, e precisando da vitória para se afastar do Z4, deve ter o controle da partida e apresentar força suficiente para bater de frente contra seus adversários. Assim, acreditamos na possibilidade do jogo terminar empatado.

Palpite 1 - Goiás x Flamengo - Empate: 3.30 na Betano.

Sete dos últimos sete jogos do Goiás tiveram menos de 3 gols

Em seus últimos sete jogos por todos os campeonatos, o Goiás participou de partidas nas quais houve sempre um número de gols abaixo de 3.

Esse retrospecto de jogos com menos de 2,5 gols, se deve ao fato de que o Goiás tem um dos piores ataques do campeonato. Além disso, dos times abaixo dele na tabela de classificação, a equipe possui a melhor defesa, o que naturalmente gera jogos de poucas bolas na rede.

O Flamengo, por sua vez, em seus últimos quatro jogos pelo Brasileirão, em apenas um o resultado foi inferior a menos de 2,5 gols. Contudo, acreditamos nesse palpite devido ao momento vivido por ambos os times.

Palpite 2 - Goiás x Flamengo - Menos de 2,5 gols: 1.75 na Betano.

Times empataram por 1 a 1 quatro vezes no Brasileirão 2023

Essas duas equipes já se enfrentaram em 58 oportunidades e ficaram 23 vezes empatadas. Desse número, nove jogos terminaram com o placar exato de 1 a 1, ou seja: esse é um resultado bastante comum no histórico do duelo.

Depois disso, as equipes se cruzaram apenas mais uma vez, já neste ano. O jogo terminou com vitória do Flamengo por 2 a 0. Porém, para fundamentar a nossa dica, vale mencionar que no Campeonato Brasileiro desse ano, o Goiás empatou sete vezes.

Dessas, quatro foram pelo placar de 1 a 1: contra Bahia, Grêmio, Athletico-PR e Corinthians. Já o Flamengo, por sua vez, empatou seis vezes, e também quatro deles foram por este placar.

Palpite 3 - Goiás x Flamengo - Resultado correto 1-1: 6.50 na Betano.