Palpite França x Jamaica – Copa do Mundo Feminina – 23/7/23

Confira as melhores odds para o jogo entre França e Jamaica pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

Nossos especialistas em apostas de futebol selecionaram três dicas de apostas e palpites para o confronto entre França e Jamaica pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina.

Aposta Palpite Odd Vitória França vencer 1.03 na bet365 Mais/menos gols Mais de 2.5 gols 1.14 na bet365 Jogadora marcar gol Eugénie Le Sommer marcar a qualquer hora 1.36 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

Seleções em cenários diferentes

As duas seleções chegam em momentos opostos de forma.

A França soma três vitórias e uma derrota nesta temporada, com 10 gols marcados e apenas quatro sofridos, enquanto a Jamaica venceu apenas um de seus últimos quatro jogos.

Vale notar que a seleção europeia chegou na fase de mata-mata em suas últimas três Copas do Mundo.

O favoritismo do time europeu é claro e aliado à sua maior experiência na competição, a aposta de menor risco é a da vitória de Les Bleues sob o comando de Herve Renard.

Palpite 1 - França x Jamaica: França para vencer: 1.03 na bet365.

Festa de gols é esperada

Este jogo tem potencial para terminar com muitos gols. De um lado, a França que só não conseguiu marcar em duas de suas últimas 19 partidas da Copa do Mundo Feminina.

No entanto, as Reggae Girlz contam com Khadija Shaw, jogadora do ano da CONCACAF, que marcou mais de 30 gols pelo Manchester City nesta temporada.

A artilheira será testada pela sólida defesa francesa que espera conseguir pela quarta vez consecutiva no torneio vencer sua partida de estreia sem sofrer nenhum gol.

Palpite 2 - França x Jamaica - Mais de 2.5 gols: 1.14 na bet365.

Le Sommer deve marcar

Nos últimos quatro jogos da seleção francesa, a artilheira balançou as redes em três ocasiões e é a jogadora mais bem cotada para chegar ao gol nesta partida.

Com 34 anos, Le Sommer vai participar em sua terceira Copa do Mundo Feminina, em 2015 anotou três gols e em 2019 superou duas vezes as goleiras adversárias.

Palpite 3 - França x Jamaica - Eugénie Le Sommer para marcar a qualquer hora: 1.36 na bet365.