Palpite França x Brasil – Copa do Mundo Feminina – 29/7/2023

Veja quais são as melhores opções de apostas e palpites para França e Brasil, na Copa do Mundo Feminina.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que pode trazer mudanças importantes na classificação do Grupo G. Confira!

Aposta Palpite Odd Vitória Brasil vencer 2.62 na bet365 Ambos times marcam Sim 1.90 na bet365 Mais/menos gols Mais de 2,5 gols 2.25 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na casa de apostas.

Brasil leva vantagem

Estas duas seleções se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2019. Na ocasião as francesas – anfitriãs – venceram de 2-1 na prorrogação.

A amarelinha jogou contra a seleção da França duas vezes em Copas do Mundo. Na primeira partida, empatou por 1-1, em 2003.

Desde esse primeiro encontro, estes dois times se enfrentaram mais 10 vezes. Nunca as brasileiras venceram, somando seis derrotas e cinco empates.

Mas, o atual momento das duas seleções é agora um pouco diferente. As jogadoras de Pia Sundhage mostraram a sua classe na primeira rodada, enquanto as oponentes vacilaram contra a Jamaica.

Palpite 1 - França x Brasil – Brasil vence: 2,62 na bet365.

O Brasil vai atacar

A seleção do Brasil vem motivada pela vitória na primeira rodada. Além disso, sabe que somando mais três pontos não só vence contra a França pela primeira vez, mas garante a classificação para a fase de mata-mata.

A atacante Ary Borges arrasou ao marcar três gols e a fazer a assistência para o quarto. Então, esperamos mais gols do ataque da amarelinha.

Claro que a França não é o Panamá. As francesas não vão querer vacilar novamente, vão defender forte e tentar vazar as redes do Brasil.

Assim, esperamos gols das duas equipes. Ainda mais porque a seleção francesa, antes da rodada anterior, nunca havia empatado a 0-0 em uma Copa do Mundo.

Palpite 2 - França x Brasil – Ambas as equipes marcam - Sim: 1,90 na bet365.

O empate não é ruim

Claro que a Copa do Mundo é um palco muito importante e os dois times poderão entrar com mais cuidado. Um empate não é um resultado ruim, deixando a decisão para a última rodada contra equipes teoricamente mais fracas.

Mas o DNA das brasileiras não é esse. Elas não perdem contra seleções europeias em fases de grupos de Copas do Mundo há oito jogos, vencendo seis e empatando dois.

No total, nos últimos 13 jogos nesta fase deste torneio, venceram 12. Todas essas vitórias sem sofrerem gols e marcando três ou mais gols em seis desses jogos.

Palpite 3 - França x Brasil – Mais de 2,5 gols: 2,25 na bet365.