Palpite França x Alemanha - Amistoso Internacional - 23/3/24

A França e Alemanha, duas seleções campeãs do mundo, realizam um jogo amistoso.

O confronto acontece no dia 23 de março (sábado), no Groupama Stadium, em Lyon. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este clássico mundial.

Aposta Palpite Odd Resultado França vence 1.83 na Betano Gols Mais/Menos França mais de 2,5 3.30 na Betano Jogador a marcar Giroud marca a qualquer momento 2.60 na Betano

França vivencia um momento melhor

Segunda colocada no Ranking internacional, a França, atual vice-campeã do mundo, tem se colocado nos anos recentes como a principal força do futebol do Velho Continente.

Isso pode ser respaldado pelo fato de ter sido campeã do mundo em 2018, vice em 2022, e uma das equipes mais bem cotadas para vencedor final do mundial de 2026.

Ainda, embora enfrente uma seleção tradicionalmente vitoriosa como a equipe alemã (16ª no ranking), o fator casa e comparando os elencos de forma individual, a equipe francesa apresenta favoritismo para este duelo.

Palpite 1 - França x Alemanha - França vence: 1.83 na Betano.

Alemanha sofreu gols nos últimos dez jogos

A Alemanha não vivencia a melhor de suas fases. A equipe, em seus últimos dez jogos, perdeu seis vezes, empatou em duas oportunidades, e venceu duas vezes.

Contudo, em todas essas partidas realizadas, a Alemanha não conseguiu terminar com o placar limpo em nenhuma oportunidade. No total, foram 22 gols sofridos neste recorte (média de 2,2).

A Seleção Francesa, por sua vez, em seus últimos 14 jogos balançou as redes em todas as partidas. Um destaque especial vai para a vitória sobre Gibraltar em novembro de 2023, quando aplicaram incríveis 14 a 0.

Palpite 2 - França x Alemanha - França mais de 2,5 gols: 3.30 na Betano.

Giroud quer se isolar na artilharia máxima da França

Olivier Giroud, atacante do Milan, é o maior artilheiro da história da Seleção Francesa. O atacante marcou 56 gols em 129 partidas disputadas.

Jogando ao lado de craques como Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, o camisa nove da França certamente pode ter boas oportunidades para deixar o gol dele diante da Alemanha.

Vale ressaltar ainda que além desse histórico impressionante, o atleta faz uma boa campanha na Serie A Italiana, estando posicionado como terceiro na lista de artilheiros, uma vez que marcou 12 gols em 26 jogos.

Palpite 3 - França x Alemanha - Giroud marca a qualquer momento: 2.60 na Betano.