Palpite: Fortaleza x São Paulo – Brasileirão Série A – 11/5/23

Confira as melhores odds para o jogo entre o Fortaleza e o São Paulo pela quinta rodada do Brasileirão - Série A.

O Fortaleza, atual 4º classificado do campeonato brasileiro, recebe o São Paulo (5º), esta quinta-feira, 11 de maio, na Arena Castelão, a partir das 20h, pela 5ª rodada do Brasileirão 2023.

Os dois times chegam em séries invictas entre jogos da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

No confronto direto entre ambos, o Leão do Pici leva vantagem, tendo vencido o tricolor paulista em 12 ocasiões, perdendo seis e empatando em oito.

Dicas de apostas Fortaleza x São Paulo

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão - Série A.

Fortaleza para vencer o jogo

​2.00 na bet365

2.05 na Sportingbet

2.00 na Betano

1ª equipe a marcar - Fortaleza

​1.61 na bet365

1.73 na Sportingbet

1.65 na Betano

Ambas as equipes marcam

1.90 na bet365

1.83 na Sportingbet

1.85 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Luta pelo quarto lugar

Neste duelo entre tricolores se espera uma partida bastante difícil entre times separados por um ponto na tabela de classificação e brigando para cravar lugar no G-4.

Sob o comando de Juan Pablo Vovjoda, o Fortaleza tem se mostrado um time muito bem organizado e, com a vantagem de jogar frente à sua torcida, é favorito à vitória.

Já o Soberano vem reencontrando seu bom futebol, desde a chegada de Dorival Júnior ao comando. Ainda assim, o São Paulo não deve ter argumentos suficientes para travar a boa fase do Fortaleza e pontuar.

Aposta 1 - Fortaleza x São Paulo - Fortaleza para vencer: 2.00 na bet365, 2.05 na Sportingbet e 2.00 na Betano.

Fortaleza abre o placar

O Tricolor do Pici está se marcando como um time que começa o jogo com muita intensidade, tanto que saiu à frente no placar em seus últimos seis jogos.

Se isso não bastasse, conta também com um dos artilheiros do campeonato: Moisés, com soma já três gols nas quatro partidas e pode também ser uma aposta interessante para marcar a qualquer hora.

Aposta 2 - Fortaleza x São Paulo - 1ª equipe a marcar - Fortaleza: 1.61 na bet365, 1.73 na Sportingbet e 1.65 na Betano.

Alta movimentação ofensiva

Com grande qualidade ofensiva, as estatísticas apontam para que ambos os times cheguem ao gol na Arena Castelão.

Por um lado, o Fortaleza tem o melhor ataque do Brasil em 2023, com 76 gols marcados, e boas chances de aumentar esse total.

Por outro, o São Paulo marcou gols em oito de seus últimos nove jogos como visitante. Se isso não bastasse, vale notar que o Leão do Pici teve suas redes vazadas em seis dos últimos sete duelos em casa.

Aposta 3 - Fortaleza x São Paulo - Ambas as equipes marcam: 1.90 na bet365, 1.83 na Sportingbet e 1.85 na Betano.