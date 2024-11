Fortaleza e Vasco vivem momentos de decisão nesta reta final, com ambos precisando muito da vitória.

Palpite Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro - 09/11/24

A equipe carioca se encontra no meio de uma sequência das mais difíceis, enfrentando três membros do G6.

Para o Fortaleza, o triunfo vale não só a manutenção da terceira colocação como também uma certa pressão no Palmeiras.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fortaleza 1.73 na KTO Total de gols de uma equipe Fortaleza marcar dois ou mais 1.90 na KTO Qual será a etapa do primeiro gol Primeiro tempo 1.41 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.



Melhor mandante da competição em campo

Nenhuma equipe tem exercido tão bem o mando de campo no Brasileirão quante o Leão do Pici, único a já ter alcançado 12 vitórias em casa.

Anteriormente à vitória da última rodada, o Fortaleza ficou três jogos sem vencer, mas dois foram como visitante e o que teve em casa ficou com 10 homens por boa parte.

Essa vantagem do Fortaleza é acentuada pela fragilidade do Cruzmaltino longe de São Januário, derrotado em 10 de seus 16 jogos como visitante.

Palpite 1 - Fortaleza x Vasco - Vitória do Fortaleza: 1.73 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fortaleza x Vasco pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vasco foi engolido pelo Botafogo na última rodada

Enfrentar o Botafogo fora de casa não é uma tarefa fácil para qualquer equipe, porém o desempenho do Gigante da Colina decepcionou na última rodada, passando longe de ao menos incomodar o líder da competição.

Logo na pressão inicial, o Fogão abriu uma vantagem de múltiplos gols e não teve maiores dificuldades a caminho do triunfo por 3-0.

Essa derrota no clássico foi o segundo jogo seguido do Vasco, sofrendo três gols fora de casa, também superado por 3-0 pelo São Paulo há algumas semanas.

Palpite 2 - Fortaleza x Vasco - Fortaleza marcar dois ou mais gols: 1.90 na KTO.

Leão do Pici acostumado a começar bem

Considerando todos os 32 jogos até o momento, o Fortaleza marcou no primeiro tempo em 68% deles.

Apenas em casa, esse número é maior para os comandados de Juan Pablo Vojvoda, balançando as redes em 13 dos seus 16 jogos na Arena Castelão.

A última vez que o Leão do Pici foi para os vestiários no intervalo com o zero no marcador foi no fim de agosto, na ocasião eventualmente vencendo o Timão por 1-0 graças ao gol de Yago Pikachu no segundo tempo.

Palpite 3 - Fortaleza x Vasco - Primeiro gol do jogo marcado na etapa inicial: 1.41 na KTO.