Palpite Fortaleza x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 26/11/24

Confira os nossos palpites para esse embate entre Fortaleza e Flamengo, o primeiro de Juan Pablo Vojvoda contra Filipe Luís no duelo de técnicos.

Enquanto todos os outros membros do G6 possuem múltiplas derrotas como mandante, o Leão do Pici está a dois jogos de terminar a Série A invicto na Arena Castelão.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Empate 3.20 na bet365 Total de gols de uma equipe Flamengo marcar no máximo um gol 1.44 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Marinho 3.75 na bet365

Motivos de confiança em ambos os lados

O Fortaleza somou 43 dos 51 pontos disputados na Arena Castelão, até se impondo diante de equipes da parte de cima da tabela, batendo Palmeiras e São Paulo e empatando com o Botafogo.

Por sua vez, o Flamengo vem muito bem como visitante sob o comando de Filipe Luís, ainda sem saber o que é perder longe do Maracanã.

Contando Brasileirão e Copa do Brasil, o Mengão venceu seus três compromissos mais recentes fora de casa, diante de Cruzeiro, Atlético-MG e Cuiabá.

Palpite 1 - Fortaleza x Flamengo - Empate: 3.20 na bet365.

Melhor defesa em seus domínios

Enquanto qualquer outro time nesta competição sofreu pelo menos 12 gols em sua casa, número exato de Palmeiras e Botafogo, por exemplo, o Fortaleza sequer chegou aos dígitos duplos.

Os comandados de Juan Pablo Vojvoda cederam apenas dois gols em seus domínios ao longo de todo o segundo turno.

Nenhum dos 17 visitantes à Arena Castelão conseguiram a façanha de marcar múltiplas defesas no Fortaleza na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Palpite 2 - Fortaleza x Flamengo - Flamengo marcar no máximo um gol: 1.44 na bet365.

Grande momento do camisa 11 ex-Flamengo

Marinho marcou apenas quatro gols no Brasileirão, mas deve ser dito que todos vieram no retrato de suas últimas cinco aparições pelo Brasileirão.

Autor de um dos tentos no empate da rodada passada contra o Fluminense, Marinho também deixou o seu contra o Atlético-MG no meio de outubro e foi o cara da partida no clássico nordestino com o Bahia, marcando duas vezes naquela ocasião.

Apesar da assistência no último jogo, Lucero não vinha de suas melhores atuações e, em meio a esse período difícil do goleador da equipe, Marinho tem sido uma das principais peças ofensivas do Fortaleza.

Palpite 3 - Fortaleza x Flamengo - Marinho marcar a qualquer momento: 3.75 na bet365.