Palpite Fortaleza x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 16/11/23

Neste confronto atrasado da 30ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza recebe o Cruzeiro. O confronto acontece no dia 18 de novembro (sábado), no Castelão, em Fortaleza.

Nesse contexto, nossos especialistas em prognósticos esportivos escolheram palpites interessantes para este confronto de reposição da trigésima rodada. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.35 na Betano Tempo com mais gols segundo tempo 2.07 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.57 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Fortaleza sentindo o baque da perda da Sul-Americana

O Leão do Pici vinha fazendo uma boa temporada, mas após a derrota nos pênaltis para a LDU na final da Sul-Americana, a equipe parece ter perdido o rumo em suas partidas subsequentes.

Após este fatídico jogo, os comandos de Juan Pablo Vojvoda tiveram quatro compromissos no Brasileirão, e não conseguiram vencer nenhum deles (três derrotas e um empate).

Do outro lado, o Cruzeiro também não vem apresentando um bom futebol. A equipe soma três derrotas seguidas. Nesse sentido, considerando que ambas as equipes vêm mal, acreditamos que um empate pode ser algo possível.

Palpite 1 - Fortaleza x Cruzeiro - Empate: 3.35 na Betano.

Segundo tempo tem sido agitado para ambos

Nos últimos cinco jogos em que a Raposa esteve presente, em todos esses confrontos o segundo tempo foi a parte do jogo em que houve mais bolas na rede.

Ainda, nos últimos dois jogos que o Fortaleza esteve presente, vale mencionar que em ambas partidas a segunda etapa também foi o tempo com mais gols.

E para reforçar esse palpite, outro ponto importante a se considerar é que nos dois últimos confrontos diretos entre Fortaleza e Cruzeiro, ambos os jogos tiveram mais gols na etapa final.

Palpite 2 - Fortaleza x Cruzeiro - Segundo tempo com mais gols: 2.07 na Betano.

Cruzeiro tem o pior ataque do campeonato

Ainda sobre os confrontos diretos, pegando o retrospecto das últimas cinco partidas oficiais, em apenas uma situação houve mais do que 2,5 gols. Nos outros jogos, a média permaneceu abaixo de três.

Neste Brasileirão o time mineiro é dono do pior ataque do campeonato, tendo anotado apenas 29 gols (média 0,90). O Leão do Pici, por sua vez, tem um ataque que marcou 36 gols em 32 jogos (1,12).

Um contraponto para este palpite que é muito importante ser lembrado, é que o Cruzeiro se encontra na Zona de Rebaixamento, e precisa ir atrás da vitória para sair dessa situação, assim, pode dar espaços para o contra-ataque.

Palpite 3 - Fortaleza x Cruzeiro - Menos de 2,5 gols: 1.57 na Betano.