Palpite Fortaleza x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 14/9/23

Saiba os palpites de apostas no jogo Fortaleza x Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Veja odds e dicas.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo, já sem vencer há três rodadas, vai até a Arena Castelão, enfrentar o Tricolor de Aço pela 23ª rodada deste Campeonato Brasileiro.

Quando se enfrentaram no primeiro turno, estas duas equipes ficaram no 1-1, com o Timão conseguindo o gol de empate faltando apenas dois minutos para o fim do tempo regulamentar.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fortaleza 1.75 na Betano Time não marcar Corinthians para não marcar 2.07 na Betano Placar exato Fortaleza vence por 1-0 5.60 na Betano

Fortaleza se recuperou bem após derrota para o Bragantino

Na última partida que realizou em julho, o Fortaleza sofreu um dos seus piores resultados nos últimos meses, perdendo de 3-0 em casa para o Bragantino.

Uma derrota como esta poderia facilmente gerar um momento negativo. No entanto, a equipe de Vojvoda demonstrou resiliência e se recuperou bem após aquele baque.

Desde o jogo em questão, o Fortaleza foi a campo na Arena Castelão em quatro ocasiões e não perdeu mais. Houve um empate e três vitórias. A mais notória foi uma goleada no Santos por 4 a 0.

Palpite 1 - Fortaleza x Corinthians - Vitória do Fortaleza: 1.75 na Betano.

Timão segue lidando com problemas ofensivos

O Corinthians sofre com problemas ofensivos. Isso tem ficado bem nítido em partidas recentes.

Nos seus dois jogos mais recentes, o Timão não conseguiu marcar sequer um gol, sendo derrotado pelo Estudiantes por 1-0, em confronto eliminatório no qual o Corinthians acabou avançando nos pênaltis, e depois ficando no 0-0 com o Palmeiras em dérbi paulista

Em suas últimas seis partidas o time de Vanderlei Luxemburgo marcou apenas três gols, com apenas uma vitória neste período, duas derrotas, e três empates.

Palpite 2 - Fortaleza x Corinthians - Corinthians para não marcar: 2.07 na Betano.

Mandantes têm bom histórico

A equipe mandante tem levado a melhor sem exceção nos últimos jogos entre Fortaleza e Corinthians. A última vez em que o time visitante voltou para casa com três pontos foi em 2019, quando o Timão venceu em Fortaleza, por 3-1.

Desde então foram disputadas oito partidas com cinco vitórias das equipes mandantes, além de três empates.

Quatro dos últimos cinco jogos entre Corinthians e Fortaleza terminaram em vitória dos donos da casa por 1-0, com duas para cada equipe.

Palpite 3 - Fortaleza x Corinthians - (Placar exato) Fortaleza vence por 1-0: 5.60 na Betano.