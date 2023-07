Palpite Fortaleza X Athletico-PR – Campeonato Brasileiro – 9/7/2023

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Fortaleza e o Athletico Paranaense.

Confira as dicas dos nossos especialistas em apostas:

Fortaleza vence: 1,66 na bet365

1,66 na bet365 Ambas as equipes marcam - Não: 1,66 na bet365

1,66 na bet365 Menos de 2,5 gols: 1,65 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Fortaleza de altos e baixos

Por curiosidade, Fortaleza e Athletico Paranaense chegam a este final de semana após perderem ambos contra o Flamengo. O time do Ceará perdeu no sábado passado por 2-0 para o Brasileirão e o Furacão perdeu na quinta-feira de 2-1, ambos no Maracanã.

O Fortaleza viu o Mengão terminar uma série de três vitórias consecutivas, duas na Série A e a outra na Copa Sul-Americana.

Na competição continental, tudo tem corrido bem ao Leão do Pici, que terminou no primeiro lugar do Grupo H com cinco vitórias em seis jogos. Assim, escapou ao play-off de acesso às oitavas de final.

Mas, no Brasileirão, as coisas não estão assim tão bem. Nos últimos sete jogos venceu três, empatou um e perdeu três, mas em casa ainda não perdeu, somando três vitórias e três empates, e não sofrendo gols em três desses jogos, até ao momento.

Palpite 1 - Fortaleza X Athletico-PR – Fortaleza vence: 1,66 na bet365.

Furacão fraco fora de casa

A meio da semana, o Athletico até começou bem contra o Flamengo, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Se colocou na frente, mas o time carioca respondeu e tomou conta do jogo, virando o resultado.

Na verdade, essa foi a única derrota do Furacão nos últimos quatro jogos em todas as competições e a segunda nos últimos nove. Mais ainda, perderam apenas um dos seus últimos cinco jogos do Brasileirão.

Mas o registro fora de casa é fraco, uma vitória, um empate e quatro derrotas, sofrendo dois gols em cinco desses jogos. Assim, não será fácil bater a defesa da turma cearense.

Palpite 2 - Fortaleza X Athletico-PR – Ambas as equipes marcam - Não: 1,66 na bet365.

Defesa da casa é segura

O Fortaleza sofreu em média menos de um gol por jogo esta temporada, com 50% dos jogos em casa sem sofrer gols.

A média de gols marcados é pouco mais de um gol por jogo, assim, esperamos uma vitória do Leão do Pici, mas de 1-0 ou 2-0.

Palpite 3 - Fortaleza X Athletico-PR – Menos de 2,5 gols: 1,65 na bet365.