Palpite: Fluminense x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 4/6/2023

Invicto há sete partidas, o Bragantino viaja até o Rio de Janeiro com confronto marcado com o Fluminense no Maracanã, neste domingo, às 16h.

A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, ambas equipes colocam todas as suas fichas no âmbito nacional na Série A, já que foram eliminadas da Copa do Brasil.

O Tricolor das Laranjeiras foi eliminado, na última semana, pelo Flamengo nas oitavas de final, enquanto o clube paulista não sobreviveu a segunda fase, caindo para o Ypiranga.

Confira as dicas de aposta para Fluminense x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 4/6/2023

A Goal está aqui para apresentar ótimas opções de odds para este confronto no Brasileirão:

Vitória do Fluminense

1.75 na bet365

1.77 na Sportingbet

1.70 na Betano

Sim para ambas as equipes marcarem

1.75 na bet365

1,73 na portingbet

1.78 na Betano

Mais de 2.5 gols

1.80 nabet365

1.77 na Sportingbet

1.82 na Betano

Sequência negativa do Tricolor das Laranjeiras vem toda fora de casa

O Fluminense já inspirou mais confiança em outros trechos desta temporada, e esta sequência recente sem vitórias é preocupante. No entanto, os resultados ruins do Tricolor carioca nas partidas recentes vieram todos fora de casa.

De fato, são 12 partidas de invencibilidade para o Fluminense, como mandante. Sendo 10 vitórias e apenas dois empates neste período. No Brasileirão este será o quarto jogo em casa para os comandados de Fernando Diniz, que acumulam duas vitórias e um empate nestas partidas, com a mais recente, sendo a vitória contra o Cuiabá, por 2-0, no dia 13 de maio.

Do outro lado da moeda, o Bragantino ainda não venceu fora de casa na Série A, acumulando três empates no mesmo número de jogos.

Aposta 1 - Fluminense x Bragantino - Vitória do Fluminense: 1.75 na bet365, 1.77 na Sportingbet e 1.70 na Betano.

Média de gols alta nos jogos recentes do Fluminense em casa

A equipe carioca marcou 10 gols em suas últimas quatro partidas em casa, e embora essa média seja carregada pela goleada por 5-1 contra o River Plate, este número não foi uma exceção para o Flu em 2023.

A equipe carioca marcou pelo menos três gols em uma partida, em seis diferentes ocasiões, desde o início de abril.

O Bragantino também não costuma passa em branco fora de casa, com cinco gols em três partidas longe da Bragança Paulista, neste Brasileirão.

Aposta 2 - Fluminense x Bragantino - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.75 na bet365, 1,73 na Sportingbet e 1.78 na Betano.

Duelo de bons ataques deste Brasileirão

Olhando fora dos quatro primeiros colocados, apenas o Flamengo possui mais gols (14) do que Fluminense e Bragantino neste Brasileirão.

O Fluminense marcou 13 vezes em oito partidas, enquanto o Bragantino vem log atrás, com 12 gols no mesmo número de jogos.

Aposta 3 - Fluminense x Bragantino - Mais de 2.5 gols: 1.80 na bet365, 1.77 na Sportingbet e 1.82 na Betano.