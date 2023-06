Palpite Fluminense x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 21/6/23

Veja palpite para o jogo entre o Atlético-MG, que já ocupa a 4ª posição, e o Fluminense, que ocupa a 5ª e busca se reaproximar do G4.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida que ocorre nesta quarta-feira (21) no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Confira agora.

Chance Dupla: Fluminense ou Atlético-MG: 1.36 na bet365

1.36 na bet365 Mais de 2,5 gols no jogo: 2.10 na bet365

2.10 na bet365 Cano para marcar a qualquer momento: 2.25 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Atlético-MG só perdeu para Cariocas neste Brasileirão

Nesta edição do Brasileirão, o Galo conseguiu acumular uma importante sequência de seis jogos sem perder (4 vitórias e 2 empates). Com isso, já se encontra no G4 e vem embalado para enfrentar o Fluminense, que dos oito últimos jogos que disputou, venceu apenas um.

Porém, embora o Galo venha nessa grande sequência de invencibilidade, é válido mencionar que suas únicas duas derrotas no Campeonato Brasileiro, foram justamente contra equipes cariocas. Na primeira rodada perdeu para o Vasco por 2 a 1, e na quarta jornada perdeu para o líder, Botafogo, por 2 a 0.

Como visitante, no entanto, o Atlético-MG tem o melhor desempenho da competição. Dos quinze pontos que disputou nesta condição, ganhou dez (três vitórias, um empate e uma derrota). Fez ainda sete gols e sofreu três. Dessa forma, é esperado um jogo bastante equilibrado.

Palpite 1 - Fluminense x Atlético-MG - Fluminense ou Atlético-MG: 1.36 na bet365.

Média histórica do confronto é de mais de dois gols por jogo

Fluminense e Atlético-MG, ao longo da história, se enfrentaram em 75 oportunidades, e os números mais favoráveis são da equipe mineira, que venceu 32 partidas, contra 20 do Tricolor e outros 23 empates.

Além disso, neste confronto, as redes já balançaram 212 vezes, sendo 118 gols do Atlético-MG e 94 do Fluminense. Ou seja, a média de gols em partidas que envolvem essas duas equipes é de 2,82.

Portanto, se levarmos em conta ainda a presença de dois dos principais artilheiros do futebol brasileiro, Hulk e Germán Cano, acreditar em um jogo aberto e com muitas oportunidades de gol, pode se tornar um palpite bastante razoável.

Palpite 2 - Fluminense x Atlético-MG - Mais de 2,5 gols no jogo: 2.10 na bet365.

Cano é o artilheiro do futebol brasileiro em 2023

Ainda que Hulk, do Atlético-MG, figure entre os três principais artilheiros deste Brasileirão, com cinco gols anotados, acreditamos que possa ter chegado a hora de Cano, que já anotou três nesta competição, desencantar e voltar a marcar gols.

Atualmente, o atacante argentino que foi artilheiro da temporada brasileira em 2022 com 44 gols, lidera também o ranking de gols em 2023, com 25 anotados até aqui (16 no Cariocão, 5 na Libertadores, 3 no Brasileirão e 1 na Copa do Brasil).

Desses 25 gols anotados, Cano precisou de 31 partidas, o que estabelece uma média de 0,80 por jogo. Hulk, por sua vez, marcou 20 em 31 jogos na temporada, média de 0,64, e também pode ser um palpite a se considerar.

Palpite 3 - Fluminense x Atlético-MG - Cano para marcar a qualquer momento: 2.25 na bet365.