Palpite Fluminense x Vasco - Campeonato Carioca - 14/2/24

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 1.83 na Betano Total de gols de uma equipe no segundo tempo Fluminense para marcar pelo menos um gol na 2ª etapa 1.55 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.90 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Líder isolado e invicto

Somando 17 pontos nas sete primeiras rodadas, o Tricolor das Laranjeiras se destaca com a melhor campanha do estadual.

No último jogo, o Flu encontrou algumas dificuldades contra o Sampaio Corrêa. Porém, conseguiu a vitória por 1 a 0.

O artilheiro Germán Cano marcou o único gol do jogo, sendo o seu segundo no mesmo número de partidas na atual temporada.

Do outro lado da partida, o Vasco só possui uma vitória em suas últimas quatro aparições.

Palpite 1 - Fluminense x Vasco - Vitória do Fluminense: 1.83 na Betano.

Flu tem sido time do segundo tempo

O Tricolor das Laranjeiras tem construído seus resultados nas etapas complementares em seus jogos mais recentes.

Os últimos sete pontos conquistados pelo Flu, vieram todos diretamente de gols após o intervalo.

Na vitória por 4-1 diante do Bangu, os quatro gols vieram no segundo tempo. O gol de empate contra o Boavista foi marcado na etapa complementar.

A vitória por 1-0 contra o Sampaio Corrêa na rodada passada seguiu o mesmo cenário.

Palpite 2 - Fluminense x Vasco - Fluminense para marcar um gol na segunda etapa: 1.50 na Betano.

Cruzmaltino não brilha ofensivamente

O Vasco da Gama possui apenas um gol nas últimas três rodadas do Campeonato Carioca, tendo somado quatro pontos nesse período.

Recebendo o lanterna da competição, que ainda nem marcou no ano, o Cruzmaltino venceu o Audax por 1-0.

Anteriormente a este jogo, o Vasco vinha de duas partidas sem balançar as redes, ficando no zero diante do Nova Iguaçu e Flamengo.

Palpite 3 - Fluminense x Vasco - Dois gols ou menos: 1.90 na Betano.