Palpite Fluminense x Sporting Cristal – Copa Libertadores – 27/6/2023

Confira o melhor palpite para Fluminense e Sporting Cristal, na Copa Libertadores.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de palpites para o jogo entre o Fluminense e o Sporting Cristal. O melhor palpite para o jogo Fluminense e Sporting Cristal é o empate. Confira:

Empate: 5,75 na bet365

5,75 na bet365 Ambas as equipes marcam - Sim: 2,25 na bet365

2,25 na bet365 Mais de 2,5 gols: 1,61 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança.

Cariocas precisam de um ponto

O Fluminense está, atualmente, no primeiro lugar do Grupo D com nove pontos, seguido pelo River Plate e Sporting Cristal com sete pontos e finalmente o The Strongest com seis.

Todos os times podem chegar às oitavas e só o time brasileiro não pode ser eliminado das competições continentais, mas pode cair para a Copa Sul-Americana.

Ao Flu tem faltado consistência nesta competição esta temporada, somando três vitórias e duas derrotas, mas, a jogar perante a sua torcida, deverá conseguir o empate que o coloca nas oitavas.

Palpite 1 - Fluminense x Sporting Cristal – Empate: 5,75 na bet365.

Peruanos não vão facilitar

O Sporting Cristal não vai entregar os pontos de mão beijada, muito pelo contrário. O time peruano leva uma série de 12 jogos sem perder em todas as competições, e sabe que precisa pontuar para manter a esperança nas oitavas.

Uma vitória garante a sua qualificação, tudo menos que isso e fica dependente do resultado entre o River Plate e o The Strongest.

O Flu soma três jogos sem perder, mas o último jogo na Copa Libertadores foi uma derrota por 2-0 contra o River. Fernando Diniz vai tentar tirar vantagem de jogar em casa e esperamos gols, tanto para o Flu como para os visitantes.

Palpite 2 - Fluminense x Sporting Cristal – Ambas as equipes marcam - Sim: 2,25 na bet365.

Briga pelos pontos

Vamos ter dois times no Maracanã brigando pelos pontos que estão em jogo e só o vão conseguir marcando gols.

Se uma das equipes conseguir marcar cedo, vamos certamente ver um jogo aberto e emocionante. Mas mesmo que o primeiro gol demore, a bola deve acertar as redes e acreditamos que outros gols também aconteçam.

Entre um time que joga com o apoio da sua torcida e outro que chega motivado com uma série de 12 jogos sem perder, teremos uma partida emocionante e briga até ao final.

Palpite 3 - Fluminense x Sporting Cristal – Mais de 2,5 gols: 1,61 na bet365.