Palpite Fluminense x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 1/9/24

Pela 24ª rodada do Brasileirão, um encontro de dois tricolores: o Fluminense recebe o São Paulo no domingo (1).

O compromisso entre esses times está marcado para domingo (1º de setembro), às 18h30, no Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.



Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Fluminense ou empate 1.30 na Betnacional Gols mais/Menos Mais de 2,5 2.47 na Betnacional Escanteios Mais/Menos Menos de 9,5 1.95 na Betnacional

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betnacional.

Fluminense quer se manter longe do Z-4

As duas equipes chegam para este duelo com objetivos completamente distintos, dado a diferença de pontos alcançados.

O São Paulo luta para entrar no grupo dos quatro primeiros, enquanto o Fluminense almeja se distanciar cada vez mais das proximidades da zona de rebaixamento.

Com um São Paulo ‘machucado’ devido sua derrota na Copa do Brasil, e com um Fluminense que atuará em casa e embalado por três jogos invictos, a equipe carioca deve se sobressair.

Palpite 1 - Fluminense x São Paulo - Fluminense ou empate: 1.30 na Betnacional.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o time do Fluminense está cotado para vencer o São Paulo neste domingo (01), pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Ambos podem repetir o que se viu no primeiro turno

No duelo do primeiro turno do Brasileirão, o placar final do jogo ficou em 2 a 1 para o Tricolor Paulista. Sendo este um jogo de muita movimentação ofensiva.



Devido à necessidade da vitória para ambos os lados, espera-se um jogo no qual os dois times se proponham a marcar gols.

Vale ressaltar que o São Paulo sofreu 24 gols na liga, enquanto o Fluminense levou 26. Ou seja, ambos têm média de pelo menos um gol sofrido por rodada.

Palpite 2 - Fluminense x São Paulo - Mais de 2,5 gols: 2.47 na Betnacional.

Pode haver poucos escanteios

Embora o número de gols possa ser elevado, a quantidade de escanteios, no entanto, pode ficar um pouco abaixo nesta partida entre tricolores.

Nos três jogos mais recentes do Fluminense, todos eles ficaram com a linha de tiros de canto abaixo dos 9,5.

Ainda, do lado do São Paulo, os últimos sete jogos da equipe tiveram até nove escanteios no máximo.

Palpite 3 - Fluminense x São Paulo - Menos de 9,5 escanteios: 1.95 na Betnacional.