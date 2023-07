Palpite Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - 29/7/23

Veja as dicas e palpite para Fluminense e Santos, no Brasileirão.

Nossos especialistas em apostas destacam palpites para apostar em Fluminense e Santos. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 29 de julho (sábado).

Aposta Palpite Odd Vitória em ambos os tempos Fluminense vence nos dois tempos 4.33 na bet365 Mais/menos gols no primeiro tempo Mais de 0,5 gol no primeiro tempo 1.44 na bet365 Jogador marcar gol Germán Cano marcar a qualquer momento 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Fluminense segue invicto como mandante

Ainda que venha tendo um desempenho inconsistente, o Fluminense tem conseguido resultados positivos quando joga em casa. Para se ter noção, a equipe ainda não foi derrotada como mandante no Brasileirão, de oito jogos venceu cinco e empatou três.

O Santos, por sua vez, vem vivenciando um dos piores momentos da história do clube. Afinal, nunca esteve tantas rodadas assim flertando com a zona de rebaixamento. Como visitante, é o décimo oitavo pior time: dos 21 pontos que disputou fora de casa, ganhou quatro (uma vitória, um empate e cinco derrotas).

No histórico do confronto entre esses times foram 93 jogos até aqui. Desses, o Santos venceu a maioria: 38 vezes, contra 34 do Fluminense e outros 21 empates. No entanto, levando em consideração o momento atual de ambas as equipes, acreditamos que o Flu possa vencer durante os dois tempos do jogo.

Palpite 1 - Fluminense x Santos - Fluminense vence os dois tempos: 4.33 na bet365.

Primeiro tempo de ambas as equipes costuma ser agitado

No jogo mais recente do Fluminense, contra o Coritiba, na rodada anterior, a equipe carioca perdeu por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados ainda na etapa inicial. Antes disso, houve um empate em 0 a 0 contra o Flamengo, mas no jogo que antecedeu esse clássico, o Flu venceu em casa o Internacional, por 2 a 0, e novamente com os gols da partida sendo marcados no primeiro tempo.

Nos jogos do Santos também tem acontecido gols no primeiro tempo dos jogos. Em suas últimas três partidas, contra Botafogo, São Paulo e Goiás, houve ao menos um gol antes do intervalo.

Dessa forma, aliando o momento atual ao fator histórico, há chances do placar da partida ser alterado antes do intervalo do jogo.

Palpite 2 - Fluminense x Santos - Mais de 0,5 gol no primeiro tempo: 1.44 na bet365.

Cano pode desencantar nessa partida

A fase do atacante argentino não é das melhores. Porém, algo importante que deve ser levado em consideração nesta partida é que o Santos tem sido um time que vem tomando muitos gols. Nos últimos seis jogos, a equipe levou dezessete, média de 2,8 por jogo.

Além disso, o Peixe, em seus dois jogos mais recentes, foi vítima dos principais artilheiros dos dois adversários. Primeiro levou gol de Calleri, do São Paulo. No jogo seguinte, sofreu gol de Tiquinho Soares, do Botafogo. Coincidências ou não, Germán Cano pode ter sua chance diante do Santos de voltar a marcar.

Porém, é válido evidenciar que os números de gols do atleta diminuíram drasticamente nos últimos dois meses. Ele marcou apenas três vezes nos últimos 14 jogos em que atuou (média 0,21). Mas, ainda assim, Cano continua sendo o artilheiro do futebol brasileiro e deve tentar colaborar, a todo custo, com o triunfo do Tricolor.

Palpite 3 - Fluminense x Santos - Sim para ambos marcam: 1.90 na bet365.