Palpite Fluminense x Sampaio Corrêa - Copa do Brasil - 22/5/24

Possuindo uma boa vantagem no duelo, o Tricolor das Laranjeiras recebe o Sampaio Corrêa no Maracanã pela terceira fase da Copa do Brasil.

Este será o primeiro jogo do Tricolor das Laranjeiras desde a paralisação temporária do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado (Especial) Fluminense ganhar por três ou mais gols de diferença 2.12 na Betano Total de gols de uma equipe no primeiro tempo Fluminense marcar pelo menos uma vez na etapa inicial 1.36 na Betano Total de gols de uma equipe Sampaio Corrêa não marcar 1.53 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fase da equipe visitante gera preocupação

Já encarando um cenário delicado por ter sido derrotado em casa no primeiro jogo deste confronto, o Sampaio Corrêa não venceu desde então.

O início da equipe maranhense na Série C apresentou derrotas em duas das suas três partidas como visitante, caindo por 2-0 diante da Aparecidense e 1-0 para o Tombense.

A equipe de Fernando Diniz pode também encarar suas oscilações na temporada, mas chega confiante, não só por vencer a ida desse confronto, mas pelo 2-1 contra o Cerro Porteño na Libertadores em seu jogo mais recente.

Palpite 1 - Fluminense x Sampaio Corrêa - Vitória do Fluminense por três ou mais gols de diferença: 2.12 na Betano.

Gols frequentes nas etapas iniciais

Desde sua derrota por 3-0 para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Flu desempenha um bom papel em marcar nas etapas iniciais de seus jogos.

Contando todas as competições, o Tricolor das Laranjeiras balançou as redes no primeiro tempo de quatro das suas últimas cinco atuações.

No duelo de ida entre essas duas equipes, o Flu marcou um de seus dois gols na etapa inicial, com o uruguaio David Terans abrindo o marcador aos 33 minutos.

Palpite 2 - Fluminense x Sampaio Corrêa - Fluminense marcar pelo menos uma vez no primeiro tempo: 1.36 na Betano.

Ataque visitante sem qualquer impacto

Considerando aparições em competições nacionais, o desempenho ofensivo do Sampaio Corrêa está entre os piores do Brasil na atual temporada.

A equipe maranhense acumula míseros dois gols em sete partidas da Copa do Brasil e terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Sampaio Corrêa acumula três partidas sem marcar, entre elas incluindo sua derrota para o Fluminense em casa.

Palpite 3 - Fluminense x Sampaio Corrêa - Sampaio Corrêa não balançar as redes: 1.53 na Betano.

