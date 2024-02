Palpite Fluminense x Sampaio Corrêa - Campeonato Carioca - 8/2/24

O Tricolor das Laranjeiras segue líder isolado do estadual. A equipe de Fernando Diniz receberá o Sampaio Corrêa pela 7ª rodada da competição.

Este é o duelo de um time invicto contra uma equipe que ainda não venceu na temporada. Confira nossos palpites para o jogo de quinta (8) no Maracanã.

Aposta Palpite Odd Total de gols de uma equipe Sampaio Corrêa não marcar 1.65 na Betano Total de gols de uma equipe Fluminense marcar três ou mais 1.72 na Betano Especial Fluminense marcar em ambos os tempos 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Seca de gols da equipe visitante

O ataque do Sampaio Corrêa até que começou bem a competição estadual. Foram quatro gols nos dois jogos iniciais. Porém, desde então, a história mudou radicalmente.

Atualmente ocupando a penúltima colocação no Campeonato Carioca, a equipe de Saquarema não marca há quatro jogos.

O Sampaio Corrêa não balançou as redes sequer uma única vez confrontos mais recentes, enfrentando Portuguesa-RJ, Botafogo, Flamengo e Volta Redonda.

Palpite 1 - Fluminense x Sampaio Corrêa - Sampaio Corrêa não marcar: 1.65 na Betano.

Principal ataque do torneio em campo

Líder isolado do Campeonato Carioca, o Fluminense possui de longe o melhor ataque da competição com 13 gols em seis jogos.

O Tricolor das Laranjeiras marcou seis gols nas últimas duas atuações, derrotando o Bangu por 4-1 e ficando no empate com o Boavista em 2-2.

Do outro lado estará a pior defesa da competição. O Sampaio Corrêa sofreu 12 gols em seis jogos do Campeonato Estadual.

Palpite 2 -Fluminense x Sampaio Corrêa - Fluminense marcar três gols ou mais: 1.72 na Betano.

Flu sobra ofensivamente no Carioca

O Tricolor das Laranjeiras pode não vir de vitória em sua última atuação, mas deixou boa impressão no ataque, marcando duas vezes.

Diante do Boavista, o atacante Lelê marcou na etapa inicial e no fim do segundo tempo João Neto saiu do banco e fez o gol do 2-2.

Na sua atuação mais recente, o Sampaio Corrêa sofreu gol nos dois tempos. Vinicius Moura e Cristiano marcaram no triunfo do Volta Redonda por 2-0.

Palpite 3 - Fluminense x Sampaio Corrêa - Fluminense marcar em ambos os tempos: 1.65 na Betano.