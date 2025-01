Palpite Fluminense x Sampaio Corrêa - Campeonato Carioca - 12/01/25

Finalista do Campeonato Estadual em cada uma das últimas quatro temporadas, o Tricolor das Laranjeiras estreia na temporada de 2025.

Finalista do Campeonato Estadual em cada uma das últimas quatro temporadas, o Tricolor das Laranjeiras estreia na temporada de 2025, no Estádio Moça Bonita.

Confira os nossos palpites sobre esse que será o último jogo da primeira rodada do Campeonato Carioca.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Fluminense 1.47 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.78 na Betano Total de escanteios Mais do que 8.5 1.53 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.



Flu empilha bons desempenhos no Estadual

A quarta colocação na primeira fase do Carioca na temporada passada foi a pior do Flu em um bom tempo e mesmo assim os números foram positivos.

O Tricolor das Laranjeiras não é superado por uma equipe fora da elite do futebol brasileiro no Campeonato Carioca desde 2023, quando perdeu para o Volta Redonda por 1-0.

A única partida da história entre Flu e Sampaio Corrêa-RJ ocorreu na temporada passada e o Fluzão levou a melhor em seus domínios.



Palpite 1 - Fluminense x Sampaio Corrêa - Vitória do Fluminense: 1.47 na Betano.

Permanência foi bom primeiro passo para o Sampaio Corrêa-RJ

Disputando a primeira divisão do futebol carioca pela primeira vez em sua história no ano passado, o ajuste do Sampaio Corrêa-RJ era longe dos mais simples.

A equipe da cidade de Saquarema não ameaçou os gigantes, mas o simples fato de não correr nenhum risco de uma queda já foi um feito e tanto, terminando na oitava posição com 10 pontos.

Considerando todas as equipes da sétima posição para baixo, o Sampaio Corrêa-RJ teve o melhor ataque no último Carioca, marcando 14 gols.

O Fluminense é o favorito para esse duelo e o Sampaio Corrêa-RJ somou apenas um ponto em quatro confrontos contra os gigantes do Rio na temporada passada. Tendo isso, a equipe visitante certamente tem a possibilidade de incomodar neste jogo.

Palpite 2 - Fluminense x Sampaio Corrêa-RJ - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.78 na Betano.

Nove escanteios no último confronto direto

Desconsiderando os gigantes do Rio, o Sampaio Corrêa-RJ foi a equipe com maior média de escanteios na edição passada do Campeonato Carioca (5.6).

O Fluminense esteve bem abaixo neste ranking, com apenas 3.8. No confronto contra o Sampaio Corrêa-RJ, foram cinco para o Fluzão e quatro para o Galinho da Serra.

Todos os jogos do Sampaio Corrêa-RJ contra os gigantes do Rio na temporada passada tiveram pelo menos nove escanteios.

Palpite 3 - Fluminense x Sampaio Corrêa-RJ - Mais do que 8.5 escanteios: 1.53 na Betano.