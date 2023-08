Palpite Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 5/8/23

Saiba palpites para apostas no jogo Fluminense e Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, neste sábado.

A expectativa é de um grande jogo, colocando frente a frente duas das quatro melhores defesas do Brasileirão, com apenas três pontos, separando o terceiro colocado Palmeiras, do sexto Fluminense. Nosso especialista em apostas reuniu três sugestões de apostas:

Aposta Palpite Odd Dupla hipótese Empate ou Palmeiras 1.50 na bet365 Vitória Vitória do Palmeiras - Empate anula chance 2.00 na bet365 Ambos times marcam Não 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Verdão tem saldo de gols excelente (+9) como visitante

Não há como negar as dificuldades que a equipe palmeirense apresenta aos seus adversários, independentemente de onde jogue.

A equipe de Abel Ferreira só possui uma única derrota no seu currículo como visitante neste Campeonato Brasileiro, quando caiu para o Bahia na Fonte Nova, no fim de junho.

São três vitórias e cinco empates como visitante, tendo mais recentemente derrotado o lanterna América Mineiro por 4-1.

Embora esta abundância de empates seja o principal ponto para justificar a distância do Verdão para o líder Botafogo, jã´que ambos perderam o mesmo número de jogos (2), a cotação com chance dupla apresenta uma oportunidade viável, para um clube que raramente perde fora de casa.

Palpite 1 - Fluminense x Palmeiras - Empate ou Palmeiras: 1.50 na bet365.

Vitórias consecutivas fora de casa para o Palmeiras

Entrando nesta 18ª rodada, o Verdão vem de dois grandes resultados, ambos conquistados em Minas Gerais, por competições diferentes.

Na semana passada, o Verdão derrotou o América Mineiro de forma categórica, enfiando um 4-1 no Estádio Independência. Mais recentemente, em sua última atuação, o Palmeiras saiu na frente no seu duelo da Libertadores, contra o Galo.

Enfrentando o Atlético Mineiro no Mineirão, o Palmeiras venceu por 1-0, com gol de Raphael Veiga.

Palpite 2 - Fluminense x Palmeiras - Vitória do Palmeiras (Empate anula a aposta): 2.00 na bet365.

Duas grandes defesas frente a frente

Apenas Cruzeiro e Botafogo sofreram menos gols do que o Tricolor das Laranjeiras e o Verdão, entrando nesta 18ª rodada.

Nas suas nove partidas no Maracanã neste Brasileirão, o Flu não só carrega uma invencibilidade, com seis vitórias, e três empates, mas sofreu apenas quatro gols, menos de um a cada dois jogos.

O Palmeiras também se apoia em uma boa defesa como visitante, que impulsiona um saldo de gols de +9 longe do Allianz Parque, tendo sofrido sete gols em nove partidas longe de casa.

Palpite 3 - Fluminense x Palmeiras - Não para ambos os times marcarem: 1.95 na bet365.