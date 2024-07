Palpite Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 24/7/24

Fluminense e Palmeiras se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão em duelo que acontece na quarta-feira (24) às 21h30, no Maracanã, Rio de Janeiro.

Confira os palpites que nossos editores selecionaram para este importante duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 2.05 na Betano Total de gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 2.15 na Betano Jogador a marcar Flaco a qualquer momento 3.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Palmeiras na cola dos líderes

A equipe do Palmeiras chega para este duelo vindo de uma importante vitória na rodada passada, na qual superou o Cruzeiro por 2 a 0.

Com o resultado alcançado, a equipe Alviverde se mantém empenhada na briga pelo título nacional. Inclusive, é favorita para vencer esse jogo.

O Fluminense, como mandante, é o décimo oitavo colocado. Em oito jogos atuando como dono da casa, venceu apenas uma vez, empatou quatro e perdeu três.

Palpite 1 - Fluminense x Palmeiras - Palmeiras vence: 2.05 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Palmeiras deve vencer a partida contra o Fluminense na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Fluminense tem uma defesa frágil

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Verdão conseguiu ir às redes em 27 oportunidades em 18 jogos realizados (1,5 de média).

Ainda, considerando os seis jogos mais recentes do Alviverde Paulista, em pelo menos cinco deles a equipe marcou mais de um gol.

Com esses dados, somando ao fato de que o Fluminense tem uma das piores defesas do campeonato, acreditamos na possibilidade do Verdão marcar mais de um gol.

Palpite 2 - Fluminense x Palmeiras - Palmeiras mais de 1,5 gols: 2.15 na Betano.

Flaco pode ter sua chance de brilhar

O argentino, que foi artilheiro do Campeonato Paulista neste ano, certamente está empenhado para marcar gols no Brasileirão.

Com a lesão de alguns jogadores do setor ofensivo do Palmeiras, Flaco vem ganhando oportunidades e pode ser o homem mais avançado neste time de Abel Ferreira.

Flaco, inclusive, na última partida que esteve em campo, contra o Cruzeiro, marcou um dos gols da vitória do Palmeiras.

Palpite 3 - Fluminense x Palmeiras - Flaco López marca a qualquer momento: 3.50 na Betano.