Palpite Fluminense x Olímpia - Copa Libertadores - 24/8/23

Neste duelo válido pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, o Fluminense recebe a equipe do Olímpia.

O jogo será realizado no Maracanã, Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto (quinta-feira). Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que coloca frente a frente brasileiros e paraguaios. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Fluminense vence 1.40 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 gol 1.29 na Betano Jogador marcar gol Cano marca a qualquer momento 1.83 na Betano

Fluminense tem sido forte jogando em casa

Na busca pelo título inédito, o Tricolor das Laranjeiras terá que quebrar um tabu nas quartas de final da Libertadores. Em nove participações no torneio, o clube nunca conseguiu avançar de fase quando decidiu um confronto mata-mata longe de seus domínios.

Com isso, diante do Olimpia, o clube carioca apostará na força como mandante no primeiro jogo dessa decisão para garantir um resultado positivo no Maracanã e ir com vantagem para o Paraguai. Dessa forma, é de se esperar um Tricolor muito consistente na busca pela vitória.

Afinal, vale mencionar que jogar na condição de mandante tem sido um grande trunfo para o time de Fernando Diniz em 2023. Das 25 partidas atuando nesta condição, o clube tem um aproveitamento de 80%. A única derrota aconteceu para o Botafogo, ainda em janeiro.

Olímpia tem média de 2 gols por jogo na Libertadores

O Clube paraguaio é um time bastante tradicional na competição, tendo erguido a taça três vezes: 1979, 1990 e 2002. Além disso, foi o algoz do Flamengo na fase anterior, quando superou a equipe Rubro-Negra nas oitavas de final.

Com isso, o torcedor tricolor que achar que pode ser mais fácil enfrentar o Olímpia em vez do Flamengo nessas quartas de final pode estar totalmente enganado. Pois o time paraguaio vem fazendo boas atuações, inclusive, foi o segundo melhor primeiro colocado em todas as chaves, terminado com 14 pontos no Grupo H.

Ainda, aparece com o quarto melhor ataque da Libertadores deste ano, tendo marcado 16 gols em 8 jogos. Enquanto o Fluminense, por sua vez, marcou 13 no mesmo número de partidas (média de 1,62 por jogo).

Cano é o artilheiro do time na Libertadores

Principal artilheiro do futebol brasileiro no ano passado com 44 gols anotados, o argentino Germán Cano vem fazendo mais uma temporada goleadora em 2023. Até aqui, o camisa nove já marcou 30 gols.

A divisão dos gols marcados por Cano ficam da seguinte forma: 16 no Campeonato Carioca, 7 no Brasileirão, 1 na Copa do Brasil, e 6 na Copa Libertadores da América.

Sendo assim, o atacante figura na segunda posição dos artilheiros do torneio continental, com um gol a menos que Paulinho, do Atlético-MG, que já foi eliminado. Em oito jogos disputados e com meia dúzia de gols, a média de Cano na Liberta é de 0,75.

