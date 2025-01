Palpite Fluminense x Maricá - Campeonato Carioca - 18/01/25

Seguindo na busca de seu primeiro triunfo na competição, o Tricolor das Laranjeiras receberá o líder da competição.

Seguindo na busca de seu primeiro triunfo na competição, o Tricolor das Laranjeiras receberá o líder da competição.

Confira os nossos palpites para esse duelo entre líder e vice-lanterna ainda no início do Campeonato Carioca.



Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Maricá ou empate 1.71 na Superbet Total de gols Dois ou menos 1.72 na Superbet Resultado no primeiro tempo Empate 2.12 na Superbet

Fluminense sofre sem o time A

As primeiras partidas do Tricolor das Laranjeiras servem para deixar muito claro a diferença de sua equipe alternativa para o elenco principal.

Enfrentando dois adversários relativamente acessíveis, o Fluminense teve mais expulsões (1) do que gols marcados (0), saindo desse período com um pontinho.

Se o desempenho do Flu por si só gera dúvidas, esses questionamentos aumentam considerando o bom início do Maricá, único time com 100% de aproveitamento após dois jogos.



Palpite 1 - Fluminense x Maricá - Vitória do Maricá ou empate; 1.71 na Superbet.

Campeonato Carioca de poucos gols

Levando em consideração todos os jogos da segunda rodada do Carioca, nenhuma partida teve mais do que dois gols, algo que só ocorreu em dois dos 12 jogos da competição até o momento.

O Fluminense não marcou e não sofreu gols enquanto esteve atuando com onze em campo. O único tento em jogos do Flu veio na sua derrota para o Volta Redonda, quando já tinha um homem a menos na partida.

A média de gols em jogos do Maricá neste início de temporada é de dois, vencendo o Botafogo por 2-1 e o Boavista por 1-0.



Palpite 2 - Fluminense x Maricá - Menos do que 2 gols: 1.72 na Superbet.

Equilíbrio no início

Por melhor que seja o início do Maricá, ainda se trata de apenas dois jogos para um time recém-promovido e a sua margem de vitória tem sido mínima.

Muito pouco também tem separado o Fluminense de seus oponentes, ainda sem saber o que é marcar ou sofrer um gol na etapa inicial.

Ao lado de Sampaio Corrêa e Bangu, o Tricolor das Laranjeiras é a equipe cujos jogos tiveram o menor número de gols (1).

Palpite 3 - Fluminense x Maricá - Empate no primeiro tempo: 2.12 na Superbet.