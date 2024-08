Palpite Fluminense x Grêmio - Copa Libertadores - 20/8/24

O Tricolor das Laranjeiras e o Imortal Gaúcho se enfrentam pelas oitavas de final do principal torneio de clubes da América do Sul.

O compromisso entre tricolores está marcado para terça-feira (20), às 19h, no Maracanã, situado no Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas de apostas para este clássico interestadual.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.00 na Betano Método de classificação Grêmio no tempo regulamentar 1.70 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.53 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Grêmio não perde para o Fluminense há oito jogos

Para embasar esse palpite de empate, é importante considerar que o time gaúcho venceu os últimos oito encontros diretos contra o Flu.

Em outras palavras, desde 2020 o Fluminense não consegue vencer os gremistas. A equipe carioca, inclusive, leva a pior no confronto histórico, foram 43 derrotas, 21 empates e 23 triunfos dos sulistas.

Sendo assim, com um Grêmio que deve ir a campo para administrar o resultado feito na primeira partida, e com o Fluminense em crise, acreditamos que o empate pode ser um resultado possível.

Palpite 1 - Fluminense x Grêmio - Empate: 3.00 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Fluminense e Grêmio deve terminar em empate pela Libertadores 2024, nesta terça-feira (20). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

O Imortal tem vantagem para avançar de fase

Na primeira partida, realizada com o mando de campo do Grêmio, a equipe da casa conseguiu vencer pelo placar de 2 a 1.

Com essa vantagem, embora que magra, os gaúchos são favoritos para avançar para as quartas de final, principalmente se considerarmos o mal momento vivido pelo Flu.

O time carioca não vence há quatro jogos, está na zona de rebaixamento do Brasileirão e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil.

Palpite 2 - Fluminense x Grêmio - Grêmio se classifica: 1.70 na Betano.

Ambos devem buscar o gol

Ainda que o Fluminense chegue para esta partida ostentando o fato de ser o atual campeão da Libertadores, a temporada do time das Laranjeiras não é empolgante.

Contudo, acreditamos na força dos dois times para tentar alterar o marcador. Vale ressaltar que na fase de grupos, quatro jogos do Tricolor das Laranjeiras terminaram com mais de 1,5 gols.

Dessa forma, entendendo a importância do duelo e de fazer um bom resultado na partida decisiva, acreditamos em um jogo com mais de um tento, tal como foi no primeiro encontro dessas equipes.

Palpite 3 - Fluminense x Grêmio - Mais de 1,5 gols: 1.53 na Betano.