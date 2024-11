Palpite Fluminense x Fortaleza - Campeonato Brasileiro - 22/11/24

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Fortaleza se encontram para um duelo altamente decisivo na corrida pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sexta-feira (22 de novembro), às 21h30, no Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Empate anula aposta Fortaleza 4.00 na KTO Cartão vermelho Mais/Menos Mais de 0,5 3.25 na KTO Escanteios Mais/Menos Mais de 9,5 1.75 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Fortaleza favorito mesmo fora de casa

O Leão do Pici tem sido um dos times que mais surpreendem nesta competição. Mesmo com investimentos mais limitados, a equipe ocupa atualmente a terceira posição.

Embora ainda exista possibilidade de título para os cearenses, a equipe tem como objetivo mais claro alcançar uma vaga direta para a Libertadores do ano seguinte.

Com esse desempenho forte e enfrentando um Fluminense que faz uma temporada abaixo do esperado, acreditamos que o Fortaleza não será derrotado nesta partida.

Palpite 1 - Fluminense x Fortaleza - Fortaleza e empate anula: 4.00 na KTO.

Espera-se uma partida de alta intensidade

Enquanto o Fortaleza briga na parte de cima da tabela, o Fluminense, por outro lado, ainda precisa espantar as chances matemáticas de rebaixamento.

Nesse sentido, com ambos os times necessitando dos três pontos, esse pode ser um jogo disputado, com muitas faltas e reclamações com a arbitragem.

Vale mencionar ainda que o Fortaleza é o segundo time que mais tem jogadores expulsos no campeonato. Em 33 rodadas a equipe teve 10 atletas advertidos com cartão vermelho.

Palpite 2 - Fluminense x Fortaleza - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 3.25 na KTO.

Pode ser um jogo de muitos escanteios

Como esperamos um forte empenho ofensivo de ambos na busca por gols, acreditamos que esse pode ser um jogo de muitos tiros de canto.

As duas equipes sabem usar os lados do campo, com jogadas velozes pelas pontas, o que naturalmente pode gerar muitos escanteios.

Neste Brasileirão, o Tricolor do Pici se deparou com 353 escanteios em seus 33 jogos no Brasileirão, ou seja, a média de partidas envolvendo a equipe é de 10,69.

Palpite 3 - Fluminense x Fortaleza - Mais de 9,5 escanteios: 1.75 na KTO.