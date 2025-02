Palpite Fluminense x Flamengo - Campeonato Carioca - 08/02/25

Fora do G4 e com apenas três jogos a disputar, o Fluminense encara uma situação nada confortável dentro do Campeonato Estadual.

O próximo compromisso dos comandados de Mano Menezes é justamente contra os atuais campeões deste torneio.

A imposição do Flamengo é nítida

Neste início de temporada, muitas vezes mais até do que o resultado em si, a maneira como uma equipe chega a um placar positivo diz muito sobre o que esperar dela.

O Flamengo venceu a Supercopa Rei no último final de semana sem tomar conhecimento do Botafogo, controlando as ações por 90 minutos a caminho de um triunfo por 3-1.

O jogo ficou muito perto de um 3-0, mas o Botafogo conseguiu deixar o seu no fim, só que em nenhum momento realmente ameaçou o domínio rubro-negro.



Rei dos Clássicos segue com tudo em 2025

Bruno Henrique construiu uma baita reputação por conta de seus bons números contra os maiores rivais do Fla e isso ficou em evidência mais uma vez no último final de semana.

Atuando no comando de ataque enquanto Pedro ainda se recupera de lesão, Bruno Henrique marcou dois dos três gols da vitória flamenguista na Supercopa.

O camisa 27 foi poupado na rodada do meio de semana em goleada contra a Portuguesa-RJ e deve voltar a campo neste sábado (8).



Duelo de poucos gols em 2024

Mais uma vez se enfrentando em duelo eliminatório do estadual na temporada passada, Fluminense e Flamengo tiveram ao todo cinco embates.

Algo em comum nesses cinco jogos é que uma equipe ficou sem marcar em cada um deles, resultando numa média de gols baixa de 1.4.

Entre as três vitórias do Flamengo, duas vieram por 2-0 e a mais recente por 1-0, essa válida pelo Campeonato Brasileiro.

