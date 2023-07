Palpite Fluminense x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 16/7/23

Veja palpites para Fluminense e Flamengo, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Maracanã, em 16 de julho.

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta que pode trazer mudanças importantes na tabela de classificação.

Aposta Palpite Odd Vitória Flamengo vence 2.40 na bet365 Ambos times marcam Sim 1.66 na bet365 Mais ou menos gols Mais de 2,5 1.90 na bet365

Flamengo em série de invencibilidade

O Flamengo, que no início da temporada teve muitas dificuldades e momentos de instabilidade, perdendo todos os títulos que disputou, parece agora, finalmente, estar entrando no eixo.

O Rubro-Negro chega para este jogo vindo de uma sequência de seis jogos sem ser derrotado. Nessa série invicta já foram cinco vitórias e apenas um empate. E o lado positivo dessa história, é que o Flamengo enfrentou times de alto nível, tais como Palmeiras e Athletico-PR.

O Fluminense, por sua vez, não vem vivendo um momento tão mágico assim, ainda que tenha vencido o seu jogo mais recente contra o Internacional, o time de Fernando Diniz, que apresentava no início da temporada o melhor futebol do país, precisará recuperar seu melhor futebol para conseguir surpreender o rival.

Palpite 1 - Fluminense x Flamengo - Flamengo vence: 2.40 na bet365.

Dois dos maiores artilheiros da temporada estarão no jogo

Germán Cano e Pedro são, incontestavelmente, dois dos jogadores com o maior faro de gol no futebol brasileiro. Claro que há outros nomes tão goleadores quanto, mas esses dois juntos, já marcaram mais de 50 gols na temporada.

Na ponta do ranking de goleadores do futebol nacional, o argentino, Cano, já anotou 27 gols pelo Fluminense. Do outro lado, o Brasileiro, Pedro, que com suas boas atuações até foi convocado para a seleção brasileira recentemente, anotou uma a menos que o rival, aparecendo na segunda posição com 26.

Além disso, no histórico deste confronto, ambos os times têm média superior a um gol por jogo. O Flamengo já anotou 534 gols em 377 jogos (1,42), enquanto o Flu marcou 489 no mesmo número de partida (média de 1,3).

Palpite 2 - Fluminense x Flamengo - Sim para ambos marcam: 1.66 na bet365.

Dois ataques poderosos se encontram

Como já citado, além de dois artilheiros em campo, o histórico do confronto nos mostra que os times, quando se encontram, costumam ser bastante ofensivos, se abrindo aos riscos tanto de marcar, quanto de sofrer contra-ataques.

Nos últimos dez jogos do Flamengo, pelo menos sete deles tiveram mais de 2,5 gols. Do lado do Fluminense, as partidas tem sido um pouco mais apertadas, mas não há motivos para não acreditar que este seja um clássico com muitos gols.

Além disso, em 46 jogos disputado na temporada, o Flamengo já marcou 90 gols. O Fluminense também é um time goleador, e em 39 partidas, o Tricolor das Laranjeiras balançou as redes em 69 oportunidades.

Palpite 3 - Fluminense x Flamengo - Mais de 2,5 gols no jogo: 1.90 na bet365.