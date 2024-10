Palpite Fluminense x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 3/10/24

Fluminense e Cruzeiro, dois times tradicionais do futebol brasileiro, terão seus caminhos cruzados na 29ª rodada do Brasileirão.

O duelo entre cariocas e mineiros será nesta quinta-feira (3), às 21h30, no Estádio Maracanã, Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.00 na KTO Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.53 na KTO Cartões Mais/Menos Fluminense mais de 2,5 1.61 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Pode ser um jogo muito parelho

As duas equipes vivem momentos de instabilidade. O Cruzeiro, atualmente, está a três jogos sem vencer, o que inclusive tem o afastado do G-6.

Do outro lado, o Fluminense se encontra em um momento ainda mais delicado: a equipe está na zona de rebaixamento e perdeu seus últimos três jogos.

Com esse retrospecto recente semelhante, e com as duas equipes buscando pontuar, acreditamos que essa partida será marcada por estilos de jogo semelhantes, culminando em um provável empate.

Palpite 1 - Fluminense x Cruzeiro - Empate: 3.00 na KTO.

Gols são esperados no Maracanã

Ao considerar os cinco encontros mais recentes entre esses dois times, em pelo menos quatro desses jogos a linha de gols ficou acima de 1,5.

Para esta partida, com as duas equipes precisando pontuar para alcançar seus objetivos, ambos podem ter uma postura mais ousada neste duelo.

Para embasar esse palpite, notamos que dos últimos quatro jogos nos quais o Cruzeiro esteve envolvido, em três deles houve pelo menos dois tentos.

Palpite 2 - Fluminense x Cruzeiro - Mais de 1,5 gols: 1.53 na KTO.

Fluminense vive um momento desesperador

Eliminado recentemente da Copa Libertadores, agora tudo que resta ao Fluminense é tentar se manter na elite do campeonato nacional, uma vez que se encontra atualmente na 18ª posição.

Lutando para não cair, o Fluminense pode encarar este duelo como uma "final". E essa intensidade pode fazer com que os tricolores sejam advertidos com cartões.

O Fluminense, que realizou 27 jogos até aqui, foi advertido com 78 cartões amarelos e 4 vermelhos, totalizando 82 (média de 3,03).

Palpite 3 - Fluminense x Cruzeiro - Fluminense mais de 2,5 cartões: 1.61 na KTO.