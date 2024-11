Palpite Fluminense x Criciúma - Campeonato Brasileiro - 27/11/24

Duas equipes sofrendo com grandes possibilidades de rebaixamento, Fluminense e Criciúma se encontram num confronto absolutamente decisivo.

Confira os nossos palpites para este que é um dos dois duelos restantes da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Criciúma ou empate 2.08 na KTO Total de gols Menos do que 2.5 1.70 na KTO Equipe com mais cartões Fluminense 2.75 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Desempenho do Flu levanta muitas questões

Mesmo levando em consideração apenas os confrontos diretos, a equipe carioca não tem ido bem neste segundo turno.

O triunfo do Tricolor das Laranjeiras por 1-0 contra o Athletico-PR foi a exceção em meio a tropeços contra Juventude, Vitória, Grêmio e até mesmo o já rebaixado Atlético-GO.

A equipe do Criciúma também não inspira muita confiança, mas entendendo o seu status na competição, o desempenho como 11º melhor visitante da Série A apresenta uma certa competitividade.

Palpite 1 - Fluminense x Criciúma - Vitória do Criciúma ou empate: 2.08 na KTO.

Menos de um gol por jogo para o Fluminense

Mesmo em um campeonato no qual a média de gols dos principais artilheiros não é tão expressiva, essas duas equipes se encontram bem abaixo.

Fluminense e Criciúma não possuem um atleta com pelo menos sete gols no Campeonato Brasileiro.

Apesar da evolução ofensiva recente, o Tricolor das Laranjeiras ainda possui somente 30 gols em 34 jogos, a terceira pior marca da competição.

Palpite 2 - Fluminense x Criciúma - Menos do que 2.5 gols: 1.70 na KTO.

Mais do que 100 amarelos para os donos da casa

O Fluminense está empatado com o Corinthians como as equipes que mais receberam amarelos na competição, ambos com 102.

Note-se que o Timão já entrou em campo pela 35ª rodada e por isso tem um jogo a mais do que o Flu neste momento da temporada.

Os números do Criciúma são bem menores neste quesito, tendo recebido 89 ao longo de 34 rodadas.

Palpite 3 - Fluminense x Criciúma - Fluminense ser a equipe com mais cartões: 2.75 na KTO.